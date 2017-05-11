Валентина Матвиенко: следует запретить использование победной символики в коммерческих целях

11 мая. ПРАВМИР. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала за запрет использования символики, связанной с победой в Великой Отечественной войне в коммерческих целях.

«На мой взгляд, недопустима и коммерциализация символов Победы. Когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним», – заявила Матвиенко в интервью изданию «Аргументы недели».

«Наверное, имеет смысл трансформировать высказывавшиеся ранее инициативы, направленные на предотвращение этой девальвации символов, ценностей, в законодательную инициативу», – добавила спикер.

«И конечно, абсолютно неприемлемо, когда о ветеранах вспоминают только раз в год, накануне Дня Победы. Людей, переживших войну, осталось совсем немного. Пока они с нами, мы должны использовать каждый день, чтобы воздать им должное», – считает Матвиенко.

Она назвала одной из наиболее обсуждаемых тем последнего времени – закон о детях войны, то есть тех, кто родился накануне и во время Великой Отечественной.

«На сегодня это около 12 миллионов человек. На общегосударственном уровне положение этих граждан, их льготы не установлены. Сейчас они регулируются только на региональном уровне и, к слову сказать, не во всех субъектах РФ. Считаю, парламентариям совместно с Правительством России, представителями ветеранских организаций имеет смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел», – добавила спикер Совета Федерации.

О том, как маркетологи использовали Георгиевскую ленту и другие символы Победы в этом году, – читайте в материале «Победные тушки, роллы и тапочки».