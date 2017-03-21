Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни

21 марта. ПРАВМИР. Кинорежиссер Валерия Гай Германика рассказала, как в 27 лет пришла в храм к батюшке, который начал ее взращивать в духовном плане.

«Я поняла, что пришла смерть, и я умираю — пришла инстинктивная боязнь ада и вечного небытия», – цитирует Гай Германику Buro 24/7.

По ее словам, тогда ей было 27 лет. «И у меня была такая среда — музыканты, панки, субкультура, готы. Много наркотиков, алкоголя. Люди умирали», – рассказывает кинорежиссер.

«Умерла Эми Уайнхаус, когда ей было 27, а мне как раз было 27, это был тревожный звоночек. К этому времени я уже побывала во всяких больницах и перед днем рождения попросила одну свою подругу, которая часто ходила к одному необыкновенному батюшке, меня отвести. Потому что пора писать завещание», – вспоминает Германика.

«Пришла я к нему, отец Дмитрий, который тогда служил в Храме священномученика Антипы в Москве. Я пришла, и он меня начал как-то взращивать в духовном плане. Стало спокойнее. Я нашла путь к вечной жизни. То, что человеку, который вечно думает и рефлексирует, необходимо», – говорит кинорежиссер.

Вспоминая свое детство, Германика рассказала, что религия была в ее жизни в такой же форме, какая она была у большинства постсоветских детей с советскими родителями.

«Такое христианство, смешанное с язычеством, с бытовыми приметами. Но жить вечно я хотела всегда. Я боялась умереть с детства, и меня всегда преследовал тот кошмар, что все кончится и ничего не будет. И какой-то ангел-хранитель, какая-то совесть меня мучила. Я пыталась найти выход, пробовала разные книги читать, разные религии. А в церковь на крестный ход все ходили на Пасху. Святим куличи утром, а вечером пьяные на крестный ход идем», – говорит Германика.

«У нас в Строгине была такая традиция уже идти на крестный ход, напившись «Hooch». Так соприкасались с православием. Была нарушена культурная цепочка преемственности. Она прервалась», – рассказала кинорежиссер.

«До сих пор моя мама говорит «о господи!», я говорю — Октавия (дочь Валерии) будет перенимать. Она говорит: «Прости, мы в советское время все так говорили». А эта присказка нарушает одну из заповедей — не упоминать всуе, то есть в суете сердца», – заключила Валерия Германика .

Валерия Гай Германика — российский режиссер. Обладательница премии «Ника» «Открытие года» (2008) и «Серебряного Георгия» Московского кинофестиваля (2014).