Васильева намерена написать книгу о митрополите Никодиме

7 сентября. ПРАВМИР. Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что после того, как завершит работу министром, напишет книгу о митрополите Никодиме.

«У меня собран материал для моей, как я говорю, крайней книги. У меня есть мечта… написать книгу о митрополите Никодиме, поскольку я изучаю историю церкви ХХ века», — сказала Васильева, ее цитирует РИА Новости.

По словам министра, пока совместить это с работой на должности министра невозможно. Научная деятельность, если ей заниматься, отнимает очень много сил, сказала Васильева.

Митрополит Никодим родился в 1929 году в Рязанской области в семье служащего. После окончания средней школы поступил в Рязанский педагогический институт, а в 1947 году принял монашеский постриг. Служил священником в Ярославской епархии, в 1955 году заочно окончил Ленинградскую духовную академию.

С 1957 года — архимандрит, с 1960-го — епископ Подольский, затем Ярославский и Минский, с 1963 года — Ленинградский. В том же году возведен в сан митрополита.

С 1956 по 1959 годы возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме, с 1960 по 1972-й — Отдел внешних церковных сношений РПЦ. С 1963 года также председатель комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства. С 1974 года патриарший экзарх Западной Европы.

Иерарх скоропостижно скончался от сердечного приступа 5 сентября 1978 года на аудиенции у новоизбранного папы Римского Иоанна Павла I.