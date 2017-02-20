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Вечер памяти Елизаветы Глинки пройдет в Москве

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20 февраля. ПРАВМИР. Вечер памяти благотворителя Елизаветы Глинки пройдет в день ее рождения, 20 февраля, в Библиотеке иностранной литературы в Москве.
Вечер памяти Елизаветы Глинки пройдет в Москве

«В Библиотеке иностранной литературы 20 февраля состоится вечер памяти Доктора Лизы – члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, главы благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизаветы Глинки, которая трагически ушла из жизни в авиакатастрофе 25 декабря», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

«Цель вечера – собрать близких людей, друзей, коллег Лизы, волонтеров “Справедливой помощи”, подопечных Дома милосердия (открытого в Москве Глинкой для детей из Донбасса) и их родителей и провести день рождения Лизы вместе», – сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

На вечере будут присутствовать председатель президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, директор Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко и другие.

Вечер памяти проведет журналист Светлана Сорокина. Прозвучат произведения русской классики и современных композиторов.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию. Самолет разбился при вылете из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка. Все они погибли.

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