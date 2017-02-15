Ведущим вузам России урезали финансирование

15 февраля. ПРАВМИР. Финансирование ведущих университетов России в 2017–2019 годах будет сокращено на 12,7 млрд рублей.

В 2013 году вышло постановление правительства о том, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов должно выделяться 14,5 млрд рублей.

В соответствии с новым распределением средств дотации на 2017 год составят 10,6 млрд рублей, на 2018 год — 10,2 млрд рублей, а на 2019 — до 10 млрд рублей.

С 2020 года планируется возвращение к ранее запланированному уровню финансирования в 14,5 миллиардов рублей.

В повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров принимает участие 21 университет, в том числе, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский университет Дружбы народов (РУДН) и Казанский федеральный университет.

Программа также известна под названием «Проект 5-100». Ее целью является попадание к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов.