Великий канон преподобного Андрея Критского — четверг

Великий покаянный канон преподобного Андрея, архиепископа Критского читается во время Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверг первой недели по частям.

Покаянный канон Андрей Критского, четверг. Читает Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл. 2009 год.



Четверг первой седмицы Великого поста. Великий покаянный канон читает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (1971 – 1990). Запись 1980 года.

Чтение канона в Московском Сретенском монастыре (pravoslavie.ru)



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Песнь 1

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися.

[Помощник и Покровитель явился мне ко спасению, Он Бог мой, и прославлю Его, Бога отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился.]

(Исх. 15, 1-2)

Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Агнче Божий, вземляй грехи всех, возми бремя от мене тяжкое греховное, и яко благоутробен, даждь ми слезы умиления.

[Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердный, даруй мне слезы умиления.]

(Ин. 1, 29)

Тебе припадаю, Иисусе, согреших Ти, очисти мя, возми бремя от мене тяжкое греховное и яко благоутробен, даждь ми слезы умиления.

[К Тебе припадаю, Иисусе, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною, сними с меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердный, даруй мне слезы умиления.]

Не вниди со мною в суд, нося моя деяния, словеса изыскуя и исправляя стремления. Но в щедротах Твоих презирая моя лютая, спаси мя, Всесильне.

[Не входи со мною в суд, взвешивая мои дела, исследуя слова и обличая стремления, но по Твоим щедротам презирая мои злодеяния, спаси меня, Всесильный.]

Покаяния время, прихожду Ти, Создателю моему: возми бремя от мене тяжкое греховное и яко благоутробен, даждь ми слезы умиления.

[Время покаяния: к Тебе прихожу, моему Создателю, сними с меня тяжкое бремя греховное и, как Милосердный, даруй мне слезы умиления.]

Богатство душевное иждив грехом, пуст есмь добродетелей благочестивых, гладствуя же зову: милости подателю Господи, спаси мя.

[Расточив в грехе духовное богатство, я чужд святых добродетелей, но, испытывая голод, взываю: Источник милости, Господи , спаси меня.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Приклоньшися Христовым Божественным законом, к Сему приступила еси, сладостей неудержимая стремления оставивши, и всякую добродетель всеблагоговейно, яко едину, исправила еси.

[Покорившись перед Божественными заповедями Христа, ты предалась Ему, оставив необузданные стремления к удовольствиям, и все добродетели, как одну, исполнила со всем благоговением.]

Слава, Троичен: Пресущественная Троице, во Единице покланяемая, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко благоутробна, даждь ми слезы умиления.

[Пресущественная Троица, Которой мы поклоняемся как Единому Существу, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Милосердная, даруй мне слезы умиления.]

И ныне, Богородичен: Богородице, Надеждо и Предстательство Тебе поющих, возми бремя от мене тяжкое греховное и, яко Владычица Чистая, кающася приими мя.

[Богородице, Надежда и Помощь всем воспевающих Тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное и, как Владычица Непорочная, прими меня кающегося.]

Песнь 2

Ирмос: Видите, видите, яко Аз есмь Бог, манну одождивый и воду из камене источивый древле в пустыни людем Моим, десницею единою и крепостию Моею.

[Видите, видите, что Я – Бог, в древности ниспославший манну и источивший воду из камня народу Моему в пустыне – одним Своим всемогуществом.]

(Исх. 16, 14; 17, 6)

Мужа убих, глаголет, в язву мне и юношу в струп, Ламех, рыдая вопияше; ты же не трепещеши, о душе моя, окалявши плоть и ум осквернивши.

[Мужа убил я, сказал Ламех, в язву себе, и юношу – в рану себе, взывал он, рыдая; ты же, душа моя, не трепещешь, осквернив тело и помрачив ум.]

(Быт. 4, 23)

Столп умудрила еси создати, о душе, и утверждение водрузити твоими похотьми, аще не бы Зиждитель удержал советы твоя и низвергл на землю ухищрения твоя.

[Ты умудрилась, душа, устроить столп и воздвигнуть твердыню своими вожделениями, но Творец обуздал замыслы твои и поверг на землю твои построения.]

(Быт. 11, 3-4)

О како поревновах Ламеху, первому убийце, душу яко мужа, ум яко юношу, яко брата же моего, тело убив, яко Каин убийца, любосластными стремленьми.

[О, как уподобился я древнему убийце Ламеху, убив душу, как мужа, ум – как юношу, и подобно убийце Каину – тело мое, как брата, сластолюбивыми стремлениями.]

Одожди Господь от Господа огнь иногда на беззаконие гневающее, сожег содомляны; ты же огнь вжегла еси геенский, в немже имаши, о душе, сожещися.

[Господь некогда пролил дождем огонь от Господа, попалив неистовое беззаконие содомлян; ты же, душа, разожгла огонь геенский, в котором должна будешь гореть.]

(Быт. 19, 24)

Уязвихся, уранихся, се стрелы вражия уязвившыя мою душу и тело, се струпи, гноения, омрачения вопиют, раны самовольных моих страстей.

[Изранен я, изъявлен; вот стрелы врага, пронзившие душу мою и тело; вот раны, язвы и струпы вопиют об ударах самопроизвольных моих страстей.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Простерла еси руце твои к щедрому Богу, Марие, в бездне зол погружаемая; и якоже Петру человеколюбно руку Божественную простре, твое обращение всячески Иский.

[Утопая в бездне зла, ты простерла, Мария, руки свои к Милосердному Богу, и Он, всячески ища твоего обращения, человеколюбиво подал тебе, как Петру, Божественную руку.]

(Мф. 14, 31)

Слава, Троичен: Безначальная, Несозданная Троице, Нераздельная Единице, кающася мя приими, согрешивша спаси, Твое есмь создание, не презри, но пощади и избави мя огненнаго осуждения.

[Безначальная Несозданная Троица, Нераздельная Единица, прими меня кающегося, спаси согрешившего, я – Твое создание, не презри, но пощади и избавь меня от осуждения в огонь.]

И ныне, Богородичен: Пречистая Владычице, Богородительнице, Надеждо к Тебе притекающих и пристанище сущих в бури, Милостиваго и Создателя и Сына Твоего умилостиви и мне молитвами Твоими.

[Пречистая Владычица, Богородительница, Надежда прибегающих к Тебе и пристанище для застигнутых бурей, Твоими молитвами приклони на милость и ко мне Милостивого Творца и Сына Твоего.]

Песнь 3

Ирмос: Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих подвигшееся сердце мое, яко Един Свят еси и Господь.

[Утверди, Господи, на камне Твоих заповедей поколебавшееся сердце мое, ибо Ты Один Свят и Господь.]

Агаре древле, душе, египтяныне уподобилася еси, поработившися произволением и рождши новаго Исмаила, презорство.

[Древней Агари египтянке уподобилась ты, душа, порабощенная своим произволом и родив нового Измаила – дерзость.]

(Быт. 16, 16)

Иаковлю лествицу разумела еси, душе моя, являемую от земли к небесем: почто не имела еси восхода тверда, благочестия.

[Ты знаешь, душа моя, о лестнице с земли до небес, показанной Иакову; почему же ты не избрала безопасного восхода – благочестия?

(Быт. 28, 12)

Священника Божия и царя уединена, Христово подобие в мире жития, в человецех подражай.

[Подражай священнику Божию и царю одинокому Мелхиседеку, образу жизни Христа среди людей в мире.]

(Быт. 14, 18. Евр. 7, 1-3)

Обратися, постени, душе окаянная, прежде даже не приимет конец жития торжество, прежде даже дверь не заключит чертога Господь.

[Обратись и воздыхай, несчастная душа, прежде нежели кончится торжество жизни, прежде чем Господь затворит дверь брачного чертога.]

Не буди столп сланый, душе, возвратившися вспять, образ да устрашит тя содомский, горе в Сигор спасайся.

[Не сделайся соляным столпом, душа, обратившись назад, да устрашит тебя пример содомлян; спасайся на гору в Сигор.]

(Быт. 19, 19-23; 19, 26)

Моления, Владыко, Тебе поющих не отвержи, но ущедри, Человеколюбче, и подаждь верою просящим оставление.

[Не отвергни, Владыко, моления воспевающих Тебя, но умилосердись Человеколюбец, и просящим с верою даруй прощение.]

Слава, Троичен: Троица Простая, Несозданная, Безначальное Естество, в Троице певаемая Ипостасей, спаси ны, верою покланяющыяся державе Твоей.

[Троица Несоставная, Несозданная, Существо Безначальная, в троичности Лиц воспеваемая, спаси нас, с верою поклоняющихся силе Твоей.]

И ныне, Богородичен: От Отца безлетна Сына в лето, Богородительнице, неискусомужно родила еси, странное чудо, пребывши Дева доящи.

[Ты, Богородителъница, не испытавши мужа, во времени родила Сына от Отца вне времени и – дивное чудо: питая молоком, пребыла Девою.]

Песнь 4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

[Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям, и сказал: услышал я весть о Тебе и устрашился; слава силе Твоей, Господи.]

Время живота моего мало и исполнено болезней и лукавства, но в покаянии мя приими и в разум призови, да не буду стяжание ни брашно чуждему, Спасе, Сам мя ущедри.

[Время жизни моей кратко и исполнено огорчений и пороков, но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага, Спаситель, умилосердись надо мною.]

( Быт. 47, 9)

Царским достоинством, венцем и багряницею одеян, многоименный человек и праведный, богатством кипя и стады, внезапу богаства, славы царства, обнищав, лишися.

[Человек, облеченный царским достоинством, венцом и багряницею, много имевший и праведный, изобиловавший богатством и стадами, внезапно обнищав, лишился богатства, славы и царства.]

(Иов. 1, 1-22)

Аще праведен бяше он и непорочен паче всех, и не убеже ловления льстиваго и сети; ты же, грехолюбива сущи, окаянная душе, что сотвориши, аще чесому от недоведомых случится наити тебе?

[Если он, будучи праведным и безукоризненным более всех, не избежал козней и сетей обольстителя диавола, то что сделаешь, ты, грехолюбивая несчастная душа, если что-нибудь неожиданное постигнет тебя?]

Высокоглаголив ныне есмь, жесток же и сердцем, вотще и всуе, да не с фарисеем осудиши мя. Паче же мытарево смирение подаждь ми, Едине Щедре, Правосуде, и сему мя сочисли.

[Высокомерен я ныне на словах, дерзок и в сердце, напрасно и тщетно; не осуди меня с фарисеем, но даруй мне смирение мытаря и к нему причисли, Один Милосердный и Правосудный.]

Согреших, досадив сосуду плоти моея, вем, Щедре, но в покаянии мя приими и в разум призови, да не буду стяжание ни брашно чуждему, Спасе, Сам мя ущедри.

[Знаю, Милосердный, согрешил я, осквернив сосуд моей плоти, но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною.]

Самоистукан бых страстьми, душу мою вредя, Щедре, но в покаянии мя приими и в разум призови, да не буду стяжание ни брашно чуждему, Спасе, Сам мя ущедри.

[Истуканом я сделал сам себя, исказив душу свою страстями, Милосердный; но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною.]

Не послушах гласа Твоего, преслушах Писание Твое, Законоположника, но в покаянии мя приими и в разум призови, да не буду стяжание ни брашно чуждему, Спасе, Сам мя ущедри.

[Не послушал я голоса Твоего, нарушил Писание Твое, Законодатель; но прими меня в покаянии и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычею и пищею врага; Сам, Ты, Спаситель, умилосердись надо мною.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Великих безместий во глубину низведшися, неодержима была еси; но востекла еси помыслом лучшим к крайней деяньми яве добродетели преславно, ангельское естество, Марие, удививши.

[Увлекшись в глубину великих пороков, ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим помыслом через деятельность явно поднялась до совершенной добродетели, дивно изумив ангельскую природу.]

Слава, Троичен: Нераздельное существом, неслитное Лицы богословлю Тя, Троическое Едино Божество, яко Единоцарственное и Сопрестольное, вопию Ти песнь великую, в вышних трегубо песнословимую.

[Нераздельным по существу, неслиянным в Лицах богословски исповедую Тебя, Троичное Единое Божество, Соцарственное и Сопрестольное; возглашаю Тебе великую песнь, в небесных обителях троекратно воспеваемую.]

(Ис. 6, 1-3)

И ныне, Богородичен: И раждаеши, и девствуеши, и пребываеши обоюду естеством Дева, Рождейся обновляет законы естества, утроба же раждает нераждающая. Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо елика хощет.

[И рождаешь Ты, и остаешься Девою, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобою обновляет законы природы, а девственное чрево рождает; когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет.]

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мене на повеления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю Твою.

[От ночи бодрствующего, просвети меня, молю, Человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю.]

(Пс. 62, 2; 118, 35)

Низу сничащую подражай, о душе, прииди, припади к ногама Иисусовыма, да тя исправит, и да ходиши право стези Господни.

[Подражай, душа, скорченной жене, приди, припади к ногам Иисуса, чтобы Он исправил тебя и ты могла ходить прямо по стезям Господним.]

(Лк. 13, 11-13)

Аще и кладязь еси глубокий, Владыко, источи ми воду из пречистых Твоих жил, да, яко самаряныня, не ктому пияй, жажду жизни бо струи источаеши.

[Если Ты – и глубокий колодец, Владыко, то источи мне струи из пречистых ребр Своих, чтобы я, как самарянка, испив, уже не жаждал, ибо Ты источаешь потоки жизни.]

(Ин. 4, 11-15)

Силоам да будут ми слезы моя, Владыко Господи, да умыю и аз зеницы сердца, и вижду Тя, умна Света превечна.

[Силоамом да будут мне слезы мои, Владыко Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и умственно созерцать Тебя, Предвечный Свет.]

(Ин. 9, 7)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Несравненным желанием, всебогатая, древу возжелевши поклонитися животному, сподобилася еси желания, сподоби убо и мене улучити вышния славы.

[С чистой любовию возжелав поклониться Древу Жизни, всеблаженная, ты удостоилась желаемого; удостой же и меня достигнуть высшей славы.]

Слава, Троичен: Тя, Троице, славим Единаго Бога: Свят, Свят, Свят еси, Отче, Сыне и Душе, Простое Существо, Единице присно покланяемая.

[Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за Единого Бога: Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух, Простое Существо, Единица вечно поклоняемая.]

И ныне, Богородичен: Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мати Дево, Бог, создавый веки, и соедини Себе человеческое естество.

[В Тебе, Нетленная, не познавшая мужа Матерь-Дево, облекся в мой состав сотворивший мир Бог и соединил с Собою человеческую природу.]

Песнь 6

Ирмос: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.

[От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего и воззвал жизнь мою от погибели.]

Аз есмь, Спасе, юже погубил еси древле царскую драхму; но вжег светильник, Предтечу Твоего, Слове, взыщи и обрящи Твой образ.

[Я – та драхма с царским изображением, которая с древности потеряна у Тебя, Спаситель, но, засветив светильник – Предтечу Своего, Слове, поищи и найди Свой образ.]

Востани и побори, яко Иисус Амалика, плотския страсти, и гаваониты, лестныя помыслы, присно побеждающи.

[Восстань и низложи плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждая и гаваонитян – обольстительные помыслы.]

(Исх. 17, 8. Нав. 8, 21)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Да страстей пламень угасиши, слез капли источила еси присно, Марие, душею распаляема, ихже благодать подаждь и мне, твоему рабу.

[Чтобы угасить пламень страстей, ты, Мария, пылая душой, непрестанно проливала потоки слез, преизобилие которых даруй и мне, рабу твоему.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Безстрастие небесное стяжала еси крайним на земли житием, Мати. Темже тебе поющым страстей избавитися молитвами твоими молися.

[Возвышеннейшим образом жизни на земле, ты, матерь, приобрела небесное бесстрастие; поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие тебя избавились от страстей по твоим молитвам.]

Слава, Троичен: Троица есмь Проста, Нераздельна, раздельна Личне и Единица есмь естеством соединена, Отец глаголет, и Сын, и Божественный Дух.

[Я – Троица Несоставная, Нераздельная, раздельная в Лицах, и Единица, соединенная по существу; свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух.]

И ныне, Богородичен: Утроба Твоя Бога нам роди, воображенна по нам: Егоже, яко Создателя всех, моли, Богородице, да Твоими молитвами оправдимся.

[Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ; Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться.

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 6:

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.

[Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься; пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий.]

Песнь 7

Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам; но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

[Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам; но не оставь нас до конца, Боже отцов.]

(Дан. 9, 5-6)

Исчезоша дние мои, яко соние востающаго; темже, яко Езекиа, слезю на ложи моем, приложитися мне летом живота. Но кий Исаия предстанет тебе, душе, аще не всех Бог?

[Дни мои прошли как сновидение пробуждающегося; поэтому, подобно Езекии, я плачу на ложе моем, чтобы продлились годы жизни моей; но какой Исаия посетит тебя, душа, если не Бог всех?]

(4 Цар. 20, 3. Ис. 38, 2-6)

Припадаю Ти и приношу Тебе, якоже слезы, глаголы моя: согреших, яко не согреши блудница, и беззаконновах, яко иный никтоже на земли. Но ущедри, Владыко, творение Твое и воззови мя.

[Припадаю к Тебе и приношу Тебе со слезами слова мои: согрешил я, как не согрешила блудница, и жил в беззакониях, как никто другой на земле; но умилосердись, Владыка, над созданием Своим и восстанови меня.]

Погребох образ Твой и растлих заповедь Твою, вся помрачися доброта, и страстьми угасися, Спасе, свеща. Но ущедрив, воздаждь ми, якоже поет Давид, радование.

[Затмил я образ Твой и нарушил заповедь Твою; вся красота помрачилась во мне, и светильник погас от страстей; но умилосердись, Спаситель, и возврати мне, как поет Давид, веселие.]

(Пс. 50, 14)

Обратися, покайся, открый сокровенная, глаголи Богу, вся ведущему: Ты веси моя тайная, Едине Спасе. Но Сам мя помилуй, якоже поет Давид, по милости Твоей.

[Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу Всеведущему: Спаситель, Ты Один знаешь мои тайны, но Сам помилуй меня, как поет Давид, по Твоей милости.]

(Пс. 50, 3)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Возопивши к Пречистей Богоматери, первее отринула еси неистовство страстей, нужно стужающих, и посрамила еси врага запеншаго. Но даждь ныне помощь от скорби и мне, рабу твоему.

[Воззвавши к Пречистой Богоматери, ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко свирепствовавших, и посрамила врага-обольстителя; даруй же ныне помощь в скорби и мне, рабу твоему.]

(Пс. 59, 13)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Егоже возлюбила еси, Егоже возжелела еси, Егоже ради плоть изнурила еси, преподобная, моли ныне Христа о рабех: яко да милостив быв всем нам, мирное состояние дарует почитающим Его.

[Кого ты возлюбила, Кого избрала, для Кого изнуряла плоть, Преподобная, моли ныне Христа о рабах твоих, чтобы Он по Своей милости ко всем даровал мирное состояние почитающим Его.]

Слава, Троичен: Троице Простая, Нераздельная, Единосущная и Естество Едино, Светове и Свет, и Свята Три, и Едино Свято поется Бог Троица; но воспой, прослави Живот и Животы, душе, всех Бога.

[Троица Простая, Нераздельная, Единосущная, и Одно Божество, Светы и Свет, Три Святы и Одно Лицо Свято, Бог-Троица, воспеваемая в песнопениях; воспой же и ты, душа, прославь Жизнь и Жизни – Бога всех.]

И ныне, Богородичен: Поем Тя, благословим Тя, покланяемся Ти, Богородительнице, яко Неразлучныя Троицы породила еси Единаго Христа Бога и Сама отверзла еси нам, сущим на земли, Небесная.

[Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила Одного из Нераздельной Троицы, Христа Бога, и Сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители.]

Песнь 8

Ирмос: Егоже воинства небесная славят, и трепещут Херувими и Серафими, всяко дыхание и тварь, пойте, благословите и превозносите во вся веки.

[Кого прославляют воинства небесные и пред Кем трепещут Херувимы и Серафимы, Того, все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века.]

Слезную, Спасе, сткляницу яко миро истощавая на главу, зову Ти, якоже блудница, милости ищущая, мольбу приношу и оставление прошу прияти.

[Изливая сосуд слез, как миро на голову, Спаситель, взываю к Тебе, как ищущая милости блудница, приношу моление и прошу о получении мне прощения.]

(Мф. 26, 6-7. Мк. 14, 3. Лк. 7, 37-38)

Аще и никтоже, якоже аз, согреши Тебе, но обаче приими и мене, благоутробне Спасе, страхом кающася и любовию зовуща: согреших Тебе Единому, помилуй мя, Милостиве.

[Хотя никто не согрешил пред Тобою, как я, но, Милосердный Спаситель, приими меня, кающегося со страхом и с любовию взывающего: я согрешил пред Тобою Одним, помилуй меня, Милосердный!

Пощади, Спасе, Твое создание и взыщи, яко Пастырь, погибшее, предвари заблуждшаго, восхити от волка, сотвори мя овча на пастве Твоих овец.

[Пощади, Спаситель, создание Свое и, как Пастырь, отыщи потерянного, возврати заблудшего, отними у волка и сделай меня агнцем на пастбище Твоих овец.]

(Пс. 118, 176)

Егда Судие сядеши, яко благоутробен, и покажеши страшную славу Твою, Спасе, о каковый страх тогда пещи горящей, всем боящимся нестерпимаго судища Твоего.

[Когда Ты, Милосердный, воссядешь, как Судия и откроешь грозное величие Свое, Спаситель, о, какой ужас тогда: печь будет гореть, и все трепетать пред неумолимым судом Твоим.]

(Мф. 25, 31, 41, 47)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Света незаходимаго Мати, тя просветивши, от омрачения страстей разреши. Темже вшедши в духовную благодать, просвети, Марие, тя верно восхваляющыя.

[Матерь незаходимаго Света – Христа, просветив тебя, освободила от мрака страстей; поэтому, приняв благодать Духа, просвети, Мария, искренно прославляющих тебя.)

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Чудо ново видев, ужасашеся божественный в тебе воистинну, мати, Зосима: ангела бо зряше во плоти и ужасом весь исполняшеся, Христа поя во веки.

[Увидев в тебе, матерь, поистине новое чудо, святой Зосима удивился, ибо он увидел Ангела во плоти, и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа вовеки.]

Слава, Троичен: Безначальне Отче, Сыне Собезначальне, Утешителю Благий, Душе Правый, Слова Божия Родителю, Отца Безначальна Слове, Душе Живый и Зиждяй, Троице Единице, помилуй мя.

[Безначальный Отче, Собезначальный Сын, Утешитель Благий, Дух Правый, Родитель Слова Божия, Безначальное Слово Отца, Дух, Животворящий и Созидающий, Троица Единая, помилуй меня.]

И ныне, Богородичен: Яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистинну Тя почитаем.

[Мысленная порфира – плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева. Пречистая, как бы из вещества пурпурного; потому мы почитаем Тебя, Истинную Богородицу.]

Песнь 9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, Божие бо рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь, православно величаем.

[Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, безмужной Матери нетленен Плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту-Матерь мы, все роды, православно величаем.]

Умилосердися, спаси мя, Сыне Давидов, помилуй, беснующыяся словом исцеливый, глас же благоутробный, яко разбойнику, мне рцы: аминь, глаголю тебе, со Мною будеши в раи, егда прииду во славе Моей.

[Умилосердись, спаси и помилуй меня, Сын Давидов, словом исцелявший беснующихся, и скажи, как разбойнику, милостивые слова: истинно говорю тебе, со Мною будешь в раю, когда приду Я в славе Моей.]

(Лк. 23, 43)

Разбойник оглаголоваше Тя, разбойник богословяше Тя, оба бо на кресте свисяста. Но, о Благоутробне, яко верному разбойнику Твоему, познавшему Тя Бога, и мне отверзи дверь славнаго Царствия Твоего.

[Разбойник поносил Тебя, разбойник же и Богом исповедал Тебя, вися оба на кресте; но, Милосердный, как уверовавшему разбойнику, познавшему в Тебе Бога, открой и мне, дверь славного Твоего Царства.]

Тварь содрогашеся, распинаема Тя видящи, горы и камения страхом распадахуся, и земля сотрясашеся, и ад обнажашеся, и соомрачашеся свет во дни, зря Тебе, Иисусе, пригвождена ко Кресту.

[Тварь содрогалась, видя Тебя распинаемым, горы и камни от ужаса распадались и колебалась земля, преисподняя пустела, и свет среди дня помрачался, взирая на Тебя, Иисус, плотию ко кресту пригвожденного.]

(Мф. 27, 51-52. Мк. 15, 38. Лк. 23, 45)

Достойных покаяния плодов не истяжи от мене, ибо крепость моя во мне оскуде; сердце мне даруй присно сокрушенное, нищету же духовную: да сия Тебе принесу, яко приятную жертву, Едине Спасе.

[Достойных плодов покаяния не требуй от меня, Единый Спаситель, ибо сила моя истощилась во мне; даруй мне всегда сокрушенное сердце и духовную нищету, чтобы я принес их Тебе, как благоприятную жертву.]

Судие мой и Ведче мой, хотяй паки приити со ангелы, судити миру всему, милостивным Твоим оком тогда видев мя, пощади и ущедри мя, Иисусе, паче всякаго естества человеча согрешивша.

[Судия мой, знающий меня, когда опять придешь Ты с Ангелами, чтобы судить весь мир, тогда, обратив на меня милостивый взор, пощади, Иисусе, и помилуй меня, согрешившего более всего человеческого рода.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Удивила еси всех странным житием твоим, ангелов чины и человеков соборы, невещественно поживши и естество прешедши: имже, яко невещественныма ногама вшедши, Марие, Иордан прешла еси.

[Ты удивила необычайною своею жизнью всех, как чины ангельские, так и человеческие сонмы, духовно пожив и превзошедши природу; поэтому, Мария, ты, как бесплотная, шествуя стопами, перешла Иордан.]

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Умилостиви Создателя о хвалящих тя, преподобная мати, избавитися озлоблений и скорбей, окрест нападающих, да избавившеся от напастей, возвеличим непрестанно прославльшаго тя Господа.

[Склони Творца на милость к восхваляющим тебя, преподобная матерь, чтобы нам избавиться от огорчений и скорбей, отовсюду нападающих на нас, чтобы, избавившись от искушений, мы непрестанно величали прославившего тебя Господа.]

Припев: Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас.

Андрее честный и отче треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих тя: да избавимся вси гнева, и скорби, и тления, и прегрешений безмерных, чтущии твою память верно.

[Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою.]

Слава, Троичен: Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице Нераздельней, Единице по существу, яко Свету и Светом, и Животу и Животом, животворящему и просвещающему концы.

[Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, Нераздельной Троице, Единой по существу, как Свету и Светам, Жизни и Жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной.]

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая, в Тебе бо сей верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание.

[Сохраняй град Свой, Пречистая Богородительница. Под Твоею защитою он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении.]

Фото: patriarchia.ru

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