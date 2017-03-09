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Великий пост и мемуары: что читать в эти дни

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«Читать хорошую, качественную историческую литературу и мемуары просто необходимо – они могут рассказать не только о событиях, которые происходили, но и высветить нам реального человека внутри тех или иных исторических процессов». Для чего в пост читать мемуары, рассказывает издатель Георгий Гупало.
Великий пост и мемуары: что читать в эти дни
Фото: Fotolia/ WavebreakmediaMicro

Мемуары были бы гораздо сильнее любых романов

Георгий Гупало

Георгий Гупало

Величайший педагог, музыкант, композитор Антон Григорьевич Рубинштейн, благодаря которому возникла и состоялась «Могучая кучка», был убежденным врагом художественной литературы и говорил, что, будь его воля, он бы вообще запретил романы, но попросил бы каждого человека оставить после себя мемуары, чтобы каждый рассказывал про свою жизнь, так, как она ему видится, как представляется.

Может быть, там не все будет правдиво, что-то автор наврет или приукрасит, о чем-то важном промолчит, но главное, что он опишет свою жизнь, всю целиком – что был такой человек и вот так прожил он свою земную жизнь, о чем мечтал, почему страдал, что успел сделать и что не смог. И все эти мемуары после смерти человека нужно отправлять в некую гигантскую библиотеку, чтобы они там хранились и любой человек мог прийти и почитать их.

Мемуары были бы гораздо ярче и сильнее любых романов, какие только можно придумать и нафантазировать. Потому, что это действительно настоящая жизнь и она намного интересней, краше, запутаннее, драматичнее, сложнее, чем фантазия даже самого великого земного творца. Потому как Творец Небесный создает такие невероятные повороты и кульбиты в биографии человека, что никакая фантазия даже гениального писателя не способна их повторить.

Высветить реального человека внутри исторических процессов

Кстати, отчасти мечта Рубинштейна исполнилась. Для многих социальные сети стали такими хранилищами жизни и мыслей индивидуума. Соцсети уже сейчас стали колоссальным зеркалом и хранителем эпохи, и другие поколения будут знать о нас намного больше, чем мы о поколении своих родителей. Не говоря уже о дедах-прапрадедах.

Но вернемся к старой форме книги. Читать хорошую, качественную историческую литературу и мемуары просто необходимо – они могут рассказать не только о событиях, которые происходили, но и высветить нам реального человека внутри тех или иных исторических процессов. Явить и выявить человека. Мы можем увидеть мир его глазами, пережить то, что он пережил и осознал, понять причины его поступков и выводы, которые он сделал. Если это яркая личность, повлиявшая на ход истории, то погружение в его мир бывает невероятно интересным и поучительным.

Я много читаю именно мемуаров. Очень люблю этот жанр. Из последних хотел бы выделить две книги, которые прочел в прошлом месяце: мемуары нашего великого разведчика Павла Анатольевича Судоплатова «Разведка и Кремль» и «Дальняя дорога» – автобиография Питирима Александровича Сорокина – выдающегося ученого русского происхождения, который, к сожалению, не по своей воле большую часть жизни прожил в США (по приказу Ленина он был выслан из страны).

Став выдающимся и уважаемым во всем мире социологом, Питирим Сорокин до конца своих дней оставался русским человеком, православным, верующим, церковным. Он не разорвал духовную связь с Родиной, хотя его труды были запрещены в СССР, а имя носило исключительно одиозный характер.

Питирим Сорокин – очевидец революции

dalnyaya-doroga-avtobiografiya_197415Меня потрясли его воспоминания. Это живой, яркий, незабываемый рассказ очевидца страшных событий, происходивших ровно сто лет назад. Автор подробно рассказывает о том, что предшествовало революции 1917 года, о самой революции и первых годах жизни после Октябрьского переворота. Давно не встречал столь эмоционально сильного и при этом сдержанного и откровенного рассказа, осмысления происходящего.

Ведь Питирим Александрович не просто описывает события как очевидец тех лет, но как социолог еще и осмысляет то, что произошло с нашей страной. Пожалуй, это одно из лучших воспоминаний о том периоде, которые я читал в своей жизни. В воспоминаниях Питирима Сорокина концентрация всего того, что происходило в те неспокойные времена.

Сам Сорокин, будучи социалистом-революционером, активно участвовал в революционном движении до 1917 года. После Октябрьского переворота кардинально пересмотрел свои взгляды на революцию, стал убежденным противником коммунистов-ленинцев, некоторое время активно боролся с ними на своей исторической родине. Для нас сейчас эсеры и большевики кажутся почти единомышленниками, но в их взглядах на будущее России больше противопоставлений, чем схожести.

2770Хотя о революции 1917 года мы много слышали с самого детства, эта страница истории мало изучена и совсем не осмыслена нашим обществом. Не историками, а именно обществом. И иногда, чтобы лучше понять происшедшее, важнее свидетельство очевидца, чем взгляд историка.

Помолитесь о тех, кто погиб в эти страшные годы

Мне кажется, что неплохо Великим постом прочесть мемуары Сорокина и Судоплатова. Пусть это и не творения святых отцов, но полный драматизма, слез, страданий, горечи рассказ о нашей Родине. И, может быть, прочитав, вы помолитесь о тех, кто погиб в эти страшные годы, и о нашей Родине, которая снова оказалась на перепутье.

Вновь появился риск зайти в тупик, из которого неизвестно, как выбираться. Вновь все громче слышны голоса сторонников революции, а с другой стороны – сторонников наведения порядка железной рукой. Рассказы Сорокина и Судоплатова могут охладить пыл и тех и других, а простому обывателю помогут понять опасность каждого из этих путей.

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