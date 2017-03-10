Венгрия выделила субсидию на восстановление трех православных храмов и возведение нового

10 марта. ПРАВМИР. Венгрия выделила 2,4 млрд. форинтов (около 7,7 млн евро) для восстановления трех православных храмов и строительства одного нового храма Венгерской епархии Русской Православной Церкви.

Договор о предоставлении субсидии подписали Управляющий Венгерской епархией епископ Подольский Тихон и министр человеческих ресурсов Венгрии Жолтан Балог, говорится в сообщении епархии.

По словам епископа Тихона, это является вкладом венгерского народа в дело не только восстановление храмов-культурно-исторических памятников Венгрии, но в сохранение христианских, традиционных ценностей в Венгрии и в Европе.

Средства выделяются для реставрации Успенского кафедрального собора г. Будапешта, храма Пресвятой Троицы г. Мишкольца, храма святителя Николая Мирликийского в г. Токае. Кроме того будет построен новый православный храм в г. Хевиз.