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Вербное настроение (+фото)

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Предлагаем вниманию читателей подборку фотографий Вербного воскресения.
Вербное настроение (+фото)

Юрий Макаров2

Юрий Макаров1

Юрий Макаров

Холин Дмитрий

Рябикова Елена

Ольга Левина

Олег Гришин

Олег Гришин 1

Николай Кондаков

Настя Крючкова

Надежда Квитка

Михаил Ермаков

Константин Абрамов

Конаев Юрий Свято-Успенский храм

Занин Владимир

Елена Зонова

Геннадий Нехай

Бродяга

Антонина Морозова

Антонина Морозова к солнцу

Антонина Морозова 1

Андрей Каленышев

Алексей Мирошниченко

yuzz

wc

verafefilova1

verafefilova

SVovan

Olga Sergeeva

Natalya Smirnova

Luiza Gelts

Kaktusik

D'eryagina Helena

avacha

armoniasy

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Источники фотографий:
Фотосайт, Фотоклуб “Православие и мир”

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