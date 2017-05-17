Верховная Рада и Церковь: что происходит?

Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит нашумевшие законопроекты 4128 и 4511. О том, что они несут православным Украины - кратко.

О каких законах идет речь?

Это законопроекты №4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения подчиненности религиозных общин) и № 4511 “Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины страной-агрессором”. Оба они были зарегистрированы в украинском парламенте в 2016 году, первый – в феврале, второй – в апреле.

Что меняет законопроект № 4128?

Он позволит захватить православные храмы раскольникам. Законопроект упрощает процедуру внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин. Авторы предлагают, чтобы судьбу прихода решали сами верующие этой общины большинством голосов на приходском собрании, а не епархиальное руководство или митрополия. Согласно законопроекту, принадлежность к общине определяется самоидентификацией и участием в религиозной жизни общины. Поскольку в большинстве приходов нет фиксированного членства, в приход могут приехать любые посторонние люди и, проголосовав на приходском собрании, изменить юрисдикцию общины. Есть опасения, что в случае принятия этот закон станет опорой церковных рейдеров, которые будут идентифицировать себя с конкретной общиной и заявлять о правах на управление приходом. Подобная практика уже применяется на Украине, когда “Киевский патриархат” фактически силовым путем захватывает храмы общин Украинской Православной Церкви. Новый закон упростит и легализует эту практику. Противники законопроекта опасаются, что он развяжет в стране религиозную войну.

Каковы последствия принятия законопроекта № 4511?

Возможно ограничение прав и даже запрет Украинской Православной Церкви на Украине. Государством-агрессором Верховная Рада признала Российскую Федерацию, а УПЦ канонически (но не юридически) относится к Московскому Патриархату. Законопроектом предполагается подписание договоров между государством и Церковью, в частности – обязательное согласование с государственными органами кандидатов на высшие церковные должности и приглашений иностранных религиозных деятелей. То есть, избрать Предстоятеля УПЦ или епархиальных архиереев нельзя будет без согласования с государственными чиновниками. Кроме того, государство сможет прекращать деятельность тех религиозных организаций, в отношении которых обнаружатся факты сотрудничества с «представителями милитаристско-террористических группировок». Напомним, часть епархий Украинской Православной Церкви находятся на территории непризнанных ДНР и ЛНР, что уже создает формальный повод для запрета УПЦ.

Как реагируют православные?



После известия о готовящемся рассмотрении законопроектов № 4128 и № 4511, за несколько дней на Украине было собрано более 300 тысяч подписей против их принятия, как дискриминационных. В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, верующие разных епархий УПЦ намерены собраться для проведения молебна под стенами украинского парламента. По благословению епархиальных архиереев в храмах и монастырях УПЦ возносится молитва о защите от возможных новых гонений, а в Запорожье 17 мая пройдет молитвенное стояние. Кроме того, в связи с подготовкой дискриминационных законопроектов, Святейший Патриарх Кирилл направил обращения президенту Украины П.А. Порошенко и участникам «Нормандской четверки»: президенту России В.В. Путину, федеральному канцлеру Германии А. Меркель, президенту Франции Э. Макрону, а также Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Организации объединенных наций А. Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту. Почему о законопроектах заговорили только сейчас? На самом деле духовенство и миряне Украинской Православной Церкви неоднократно выступали в СМИ с критикой законопроектов. Сотни тысяч православных подписали обращение к властям не принимать эти законы. В октябре 2016 верующие со всей Украины собирались у стен Верховной Рады, выступая против законопроекта № 4128, внесенного в повестку дня. По словам председателя Информационно-просветительского отдела УПЦ епископа Ирпенского Климента, процесс повторного внесения законопроектов в повестку дня парламента был скрыт от общественности и миновал всестороннее обсуждение. Рассмотрение законопроектов в Раде назначено на 18 мая. По мнению экспертов, есть высокая вероятность того, что законы будут приняты.

Что думают об этом представители других конфессий?