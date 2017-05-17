Верховная Рада и Церковь: что происходит?

О каких законах идет речь?
Это законопроекты №4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения подчиненности религиозных общин) и № 4511 “Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины страной-агрессором”. Оба они были зарегистрированы в украинском парламенте в 2016 году, первый – в феврале, второй – в апреле.
Что меняет законопроект № 4128?
Он позволит захватить православные храмы раскольникам. Законопроект упрощает процедуру внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин. Авторы предлагают, чтобы судьбу прихода решали сами верующие этой общины большинством голосов на приходском собрании, а не епархиальное руководство или митрополия. Согласно законопроекту, принадлежность к общине определяется самоидентификацией и участием в религиозной жизни общины. Поскольку в большинстве приходов нет фиксированного членства, в приход могут приехать любые посторонние люди и, проголосовав на приходском собрании, изменить юрисдикцию общины.
Есть опасения, что в случае принятия этот закон станет опорой церковных рейдеров, которые будут идентифицировать себя с конкретной общиной и заявлять о правах на управление приходом. Подобная практика уже применяется на Украине, когда “Киевский патриархат” фактически силовым путем захватывает храмы общин Украинской Православной Церкви. Новый закон упростит и легализует эту практику. Противники законопроекта опасаются, что он развяжет в стране религиозную войну.
Каковы последствия принятия законопроекта № 4511?
Возможно ограничение прав и даже запрет Украинской Православной Церкви на Украине. Государством-агрессором Верховная Рада признала Российскую Федерацию, а УПЦ канонически (но не юридически) относится к Московскому Патриархату. Законопроектом предполагается подписание договоров между государством и Церковью, в частности – обязательное согласование с государственными органами кандидатов на высшие церковные должности и приглашений иностранных религиозных деятелей. То есть, избрать Предстоятеля УПЦ или епархиальных архиереев нельзя будет без согласования с государственными чиновниками.
Кроме того, государство сможет прекращать деятельность тех религиозных организаций, в отношении которых обнаружатся факты сотрудничества с «представителями милитаристско-террористических группировок». Напомним, часть епархий Украинской Православной Церкви находятся на территории непризнанных ДНР и ЛНР, что уже создает формальный повод для запрета УПЦ.
Как реагируют православные?
После известия о готовящемся рассмотрении законопроектов № 4128 и № 4511, за несколько дней на Украине было собрано более 300 тысяч подписей против их принятия, как дискриминационных. В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, верующие разных епархий УПЦ намерены собраться для проведения молебна под стенами украинского парламента. По благословению епархиальных архиереев в храмах и монастырях УПЦ возносится молитва о защите от возможных новых гонений, а в Запорожье 17 мая пройдет молитвенное стояние.
Кроме того, в связи с подготовкой дискриминационных законопроектов, Святейший Патриарх Кирилл направил обращения президенту Украины П.А. Порошенко и участникам «Нормандской четверки»: президенту России В.В. Путину, федеральному канцлеру Германии А. Меркель, президенту Франции Э. Макрону, а также Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю Организации объединенных наций А. Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту.
Почему о законопроектах заговорили только сейчас?
На самом деле духовенство и миряне Украинской Православной Церкви неоднократно выступали в СМИ с критикой законопроектов. Сотни тысяч православных подписали обращение к властям не принимать эти законы. В октябре 2016 верующие со всей Украины собирались у стен Верховной Рады, выступая против законопроекта № 4128, внесенного в повестку дня.
По словам председателя Информационно-просветительского отдела УПЦ епископа Ирпенского Климента, процесс повторного внесения законопроектов в повестку дня парламента был скрыт от общественности и миновал всестороннее обсуждение.
Рассмотрение законопроектов в Раде назначено на 18 мая. По мнению экспертов, есть высокая вероятность того, что законы будут приняты.
Что думают об этом представители других конфессий?
Киевский патриархат пытается присвоить приходы Московского патриархата, считает епископ Харьковско-Запорожской диецезии Римо-Католической Церкви Станислав Широкорадюк.
«Создается коррупционная схема, для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат. А почему не сделать, как во всем мире: каждая религиозная община должна быть юридическим лицом! Церковь должна быть юридическим лицом! Такой закон будет защищать Церковь”, – заявил он.
Законопроекты 4511 и 4128 выглядят крайне противоречиво с точки зрения существующих законодательных норм, заявил Евгений Зискинд, исполнительный директор Объединения иудейских религиозных организаций Украины, член президиума Еврейской конфедерации Украины.
“Законопроект № 4128 апеллирует к такому понятию, как «самоидентификация», хотя при этом вообще не дается четкого пояснения, что имеется ввиду. Например, в иудейской традиции недостаточно только личной заинтересованности и определенности — необходим еще ряд обрядов, обычаев, которым необходимо следовать”.
Он также отметил, что этот законопроект открывает путь рейдерству, захвату храмовых сооружений и земель только лишь на основании факта «самоидентификации».
Идея принятия соответствующих законопроектов не имеет общественной поддержки. Из этого следует, что некие силы подталкивают депутатов к тому, чтобы они приняли де-факто «антинародные» законы, заявил глава объединения иудейских религиозных организаций.
Законопроекты №4128 и №4511 игнорируют права не только православной паствы, но и верующих иных конфессий. Их реализация приведет к эскалации межконфессиональных взаимоотношений с негативными последствиями для государства.
Соответствующее обращение к народным депутатам Украины направленное в парламент 16 мая, подписали председатель Запорожской ОГА К.И. Брыль, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, епископ-помощник Харьковско-Запорожской диецезии Римско-Католической Церкви Ян Собило и главы церковных округов Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.