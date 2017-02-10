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Верховный муфтий Сирии предложил Патриарху Кириллу созвать духовную конференцию

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10 февраля. ПРАВМИР. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадретдин Хассун призвал российскую сторону уделять больше внимания ситуации в мечетях всех регионов России.
Верховный муфтий Сирии предложил Патриарху Кириллу созвать духовную конференцию

«Прошу патриарха созвать духовную конференцию и собрать на ней всех муфтиев России, включая муфтиев Чечни, Дагестана, Татарстана. Прошу, чтобы провели одну конференцию с патриархом и он им сказал, что “вы берете ответственность в ваших мечетях”», – сказал Бадретдин Хассун на встрече с депутатской группой Госдумы по связям с парламентом Сирии.

Присутствовавший на встрече игумен Арсений Соколов назвал хорошей идею «собрать межрелигиозную конференцию в России с участием как патриарха Московского и всея Руси, так и глав всех муфтиятов России».

«Ваши сегодняшние предложения я обязательно донесу до Святейшего Патриарха», – сказал игумен Арсений, его цитирует ТАСС.

«От имени всего народа, от имени нашей церкви и нашей мечети всем нашим братьям в России мы вам говорим, что находимся в преддверии победы. И надеемся, что скоро мы встретим господина Патриарха и господина президента в Алеппо и Дамаске», – сказал муфтий, указав что их пригласят в Сирию «вместе отпраздновать победу».

Ахмад Бадретдин Хассун также провел встречу с российскими онкологами и пригласил врачей из России в Дамаск для оказания квалифицированной помощи местным жителям.

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