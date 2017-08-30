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Верховный суд отказал Ростовской епархии в передаче Атаманского дворца

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30 августа. ПРАВМИР. Верховный суд РФ отказал Ростовской-на-Дону епархии в рассмотрении кассационной жалобы на решение суда по делу об Атаманском дворце в станице Старочеркасской.
Верховный суд отказал Ростовской епархии в передаче Атаманского дворца

Об этом сообщает РБК.

Решение о передаче в управление РПЦ здания Старочеркасского музея-заповедника было принято в 2015 году. Согласно федеральному закону о передаче в собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения, здание должно было быть передано РПЦ в период до 2021 года.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал представителям РПЦ в передаче здания.

Свои права на Атаманский дворец епархия обосновывала тем, что в 1834 году он был передан собственниками (семейством Ефремовых) Церкви для организации женского монастыря. Епархия ссылается на справку из Российского государственного исторического архива, в которой говорится о факте «жертвования» Ефремовыми церкви двухэтажного дома.

Вместе с тем, по словам председателя ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, документов, которые однозначно говорили бы о том, что до 1917 года Атаманский дворец принадлежал Церкви, нет.

Ежегодно выставки и памятники Старочеркасского музея посещает до 200 тысяч туристов. Фонды музея насчитывают свыше 55 тысяч экспонатов. В музее имеется научная библиотека, насчитывающая 16 тысяч книг и журналов.

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