Вероника Скворцова: В России уже созданы индивидуальные лекарства от рака

30 октября. ПРАВМИР. Онкологические больные в России в скором будущем смогут получить персональное лекарство от рака

В России идет активное развитие персонализированной фармацевтики, в частности, разрабатываются индивидуальные лекарства от онкологических заболеваний. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Одна и та же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры, – рассказала Вероника Скворцова. – В будущем мы сможем определять их с помощью жидкостной биопсии, а наработав индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, которые нужны человеку, мы увидим регресс онкологического заболевания. Сейчас пока это наше будущее, но оно уже настолько очевидно, что мы постараемся пройти этот отрезок очень быстро. Думаю, первые результаты появятся в период от трех до пяти лет».

Один из новых иммунопрепаратов уже вошел в третью фазу клинических исследований – в скором времени его будут тестировать несколько научно-медицинских центров Москвы и Петербурга. Кроме того на разных стадиях клинических исследований находятся еще четыре инновационных препарата. Все разработки отечественные.

« Ученые одной петербургской компании одними из первых разработали технологию, которая позволяет, забирая клеточный материал из организма человека, преобразовывать генетически и возвращать в организм модифицированные клетки. Что оказывает потрясающее воздействие на патологические процессы. Открывается принципиально новая персонализированная фармацевтика, когда эти препараты выпускают не отдельные заводы, а на территории клиники формируется «чистая» зона, работающая как малое фармпредприятие для пациентов. Их госпитализируют за три-четыре недели до самой манипуляции, берут материал, обрабатывают и создают из него фактически лекарство», – отметила Вероника Скворцова.

По словам министра здравоохранения, такой механизм уже работает в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве. Минздрав также рассматривает возможность организации еще двух современных производств в Москве на базе Онкологического центра и в Санкт-Петербурге на базе Алмазовского центра.