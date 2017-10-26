Вероника Скворцова: За пять лет число абортов в России сократилось на четверть

Она отметила, что этого удалось достичь, в том числе, благодаря открытию кабинетов по профилактике абортов при роддомах, женских консультациях и перинатальных центрах.
Всего было открыто 1,5 тысячи таких кабинетов.
Она отметила, что этого удалось достичь, в том числе, благодаря открытию кабинетов по профилактике абортов при роддомах, женских консультациях и перинатальных центрах.
Всего было открыто 1,5 тысячи таких кабинетов.
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