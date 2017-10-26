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Вероника Скворцова: За пять лет число абортов в России сократилось на четверть

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26 октября. ПРАВМИР. Количество абортов в России сократилось за пять лет на 25%, заявила в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова на Общецерковном съезде по социальному служению.
Вероника Скворцова: За пять лет число абортов в России сократилось на четверть
“Благодаря нашей работе за 2016 год на 58 тысяч сократилось число абортов, это 8,5%, и за пять лет — на 250 тысяч, на 25%”, — сказала министр, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что этого удалось достичь, в том числе, благодаря открытию кабинетов по профилактике абортов при роддомах, женских консультациях и перинатальных центрах.

Всего было открыто 1,5 тысячи таких кабинетов.

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