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Автоэксперт Михаил Горбачев: «Вероятность того, что у современного автобуса откажут тормоза, близка к нулю»

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25 августа. ПРАВМИР. Большинство ДТП с участием автобусов происходит по вине водителей, но окончательные выводы о причинах трагедии в Краснодарском крае можно будет делать только после официальных выводов экспертизы.
Автоэксперт Михаил Горбачев: «Вероятность того, что у современного автобуса откажут тормоза, близка к нулю»

Об этой «Правмиру» сообщил Михаил Горбачев, автомобильный эксперт, автор книг по безопасному вождению.

Михаил Горбачев. Фото: Facebook

«Я никогда не поддерживаю мысль о том, что если ДТП случилось из-за плохой дороги, то водитель ни при чем. Водитель должен видеть качество дороги и принять все меры предосторожности», – говорит эксперт.

По его словам, версия, которая первой появилась в СМИ – об отказе тормозов, вполне объяснима.

«Сейчас говорят, что у него отказали тормоза. Причинно-следственная связь такая: если он не затормозил, значит, отказали тормоза. Но никто не знает точно, что случилось, пока не будет экспертизы. Но зато мы знаем, что водители автобусов, к сожалению, очень лихо ездят. Они ездят, как будто они на гонках», – говорит Горбачев.

По его словам, ездить по пирсу, у которого нет ограждения, надо не просто с повышенной опасностью, а «просто крадучись».

«Я не могу всю вину огульно кидать на водителя, но я не думаю, что рабочих возил какой-то допотопный автобус, которому 50 лет и у которого гнилые тормозные трубки. Вообще, вероятность того, что у современного автобуса откажут тормоза, близка к нулю, потому что на всех современных автомобилях и тем более автобусах установлена многоконтурная система тормозов. Если какая-то трубка лопнула, он все равно будет тормозить. Чуть хуже, но все-таки будет», – объясняет эксперт.

По словам Михаил Горбачева, у пассажира не очень много способов обезопасить себя в автобусе.

«Если надо ехать, то маловероятно, что пассажир, которого, может быть, что-то насторожило в автобусе (например, лысые шины) откажется от поездки», – говорит Горбачев.

В то же время он подчеркивает необходимость пристегиваться ремнями безопасности, если ими оборудован автобус.

«К сожалению, ремни безопасности в автобусах – это очень большая редкость. Но если они есть, нужно пристегиваться. Я думаю, что большинство тех, кто не смог выбраться из автобуса наружу – это те люди, которые потеряли сознание при ударе автобуса о воду. Вероятность выжить с пристегнутым ремнем была бы выше», – говорит собеседник «Правмира».

«Еще можно посоветовать внимательно следить за действиями водителя. Если он отвлекается, разговаривает по телефону, то это должно насторожить пассажиров. Я посоветовал бы создать какую-то инициативную группу и сделать водителю замечание, чтобы он понял, что пассажиры недовольны», – советует Михаил Горбачев.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в Краснодарском крае автобус упал с пирса в Керченский пролив. В автобусе, по данным СК, ехали рабочие «Таманьнефтегаза». В результате трагедии 17 человек погибли, 27 человек спасены.

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