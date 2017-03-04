Верю – не верят

У каждой семьи, у каждого человека свой, особенный путь к храму. О том, какие тернии ему встречаются на этом пути в наше непростое время, рассказывает протоиерей Павел (Гумеров).

Характеризуя отношение к вере наших родственников или знакомых, мы часто не просто говорим, что он – православный или крещеный, но добавляем еще и «воцерковленный», если хотим подчеркнуть, что человек не только принял таинство крещения, но еще знает и соблюдает православные традиции. Формально все верно: воцерковленным мы называем человека, который регулярно ходит в храм, исповедуется и причащается, читает утром и вечером молитвенное правило, соблюдает посты. И все же, на мой взгляд, «воцерковление» – это нечто иное, чем просто соблюдение определенных православных канонов. Это когда человек ходит в храм и молится потому, что у него есть в этом внутренняя потребность.

Мы знаем множество примеров из нашей дореволюционной истории, когда человек был крещен и даже как минимум раз в год причащался, но при этом внутренне оставался совершенно далеким от Церкви. До 1917 г. крестили всех поголовно, кроме иноверцев, иначе человек не мог получить метрики; справку о причащении нужно было предъявлять на работе, в результате большинство населения России в начале XX века было только внешне церковным, что привело к печальным последствиям, когда после революции люди стали легко разрушать храмы.

Известен факт, что и Владимир Ульянов (Ленин), богоборец и инициатор гонений на Церковь 1920-х годов, в школе имел отличные оценки по Закону Божию, хорошо разбирался в православном вероучении. Ему пришлось повенчаться со своей женой, Н. К. Крупской, когда он находился в ссылке в Шушенском. На этом настояла полиция: в противном случае невесте, исповедавшей свободную любовь, пришлось бы отправиться домой. Сохранились даже воспоминания Надежды Константиновны, где она пишет, что Ленин после венчания перестал петь любимый им романс Даргомыжского «Нас венчали не в церкви».

На сегодняшний день у нас также есть множество крещеных людей, но далеко не все они ходят в храм и знакомы с церковными традициями. «Русь крещена, но не просвещена». Очевидно, что воцерковление – это процесс не одного дня, но важно, чтобы для человека, пришедшего в храм, его вера была бы не просто знанием, но образом жизни.

Воинствующий неофит

Очень часто бывает так, что приход к вере для человека становится полным откровением. Вся его жизнь начинает меняться на глазах, каждый день вокруг него творятся чудеса. Этот период духовной окрыленности, так называемый период «неофитства» (от слова «неофит» – новообращенный), через некоторое время проходит. Очень часто к этому времени у человека оказываются безнадежно испорченными отношения со многими родными и близкими. В пылу духовных потрясений человек хочет поделиться своими открытиями с окружающими и сильно обижается, если они его не понимают и не разделяют его восторгов. Очень часто женщины, когда приходят к вере, начинают тут же пытаться привести к вере своих мужей – и тем самым совершают главную ошибку.

Если вы пришли к вере, а ваш супруг (или супруга) нет, то нужно принять это как Божью волю. Не надо пытаться разводиться, начинать новую жизнь или тащить свою «половинку» в Церковь путем уловок и шантажа. Можно вспомнить, что не все родственники сразу восприняли веру из уст самого Христа! Поэтому пусть для нас сложившаяся ситуация будет возможностью потерпеть Христа ради. Лучшее из того, что мы можем сделать, – это постараться найти со всеми членами своей семьи общий язык и таким образом сделать общение максимально комфортным. Очень часто внутрисемейные конфликты возникают именно потому, что верующие люди ведут себя совершенно нетерпимо по отношению к неверующим родственникам.

Второе правило поведения в этой ситуации состоит в том, что нужно меняться самому. Можно и нужно молиться за своих неверующих близких, предоставив Богу решать вопрос, когда Себя им открыть. И вместе с тем не нужно неверующего мужа воспринимать как тяжелый крест, считать себя при этом мученицей. Чувствуя такое отношение, супруг будет от вас только отдаляться. Одну такую верующую спросили: хотела бы она быть в раю вместе со своим мужем? «Зачем? – воскликнула она. – Он мне и здесь всю жизнь испортил!» Человек никогда не придет к вере, если не будет чувствовать вашей любви к нему.

И еще несколько слов о принципе, чтобы не мешать Богу. Мы очень часто хотим обратить в веру своих близких сию минуту! Но дело в том, что никто не придет к вере, пока Отец Небесный не откроет ему глаза: мы можем только посеять семена веры, а когда они взойдут – это уже не нам решать! Нужно настроиться на серьезное ожидание. Могут пройти годы, прежде чем человек начнет в храм ходить. Но ваш молитвенный подвиг, терпение непременно будут вознаграждены!

Очень часто проповедь делами, образом жизни оказывается более действенной, чем словесная. Недаром апостол Петр говорит: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Пет. 3:1). Кто будет возражать против походов в храм, если дом будет убран, муж накормлен и дети присмотрены?! С другой стороны, можно понять и мужа, которому нелегко перенести отсутствие жены дома в единственный выходной день! Конечно, есть заповедь о почитании воскресного дня, но при этом и заповедь любви к ближнему никто не отменял! Очень часто за советами в таких неоднозначных жизненных ситуациях верующие обращаются к духовнику. Где и как его обрести?

Как найти духовника

Если человек стремится расти и укрепляться в своей вере, то ему важно найти для себя духовного наставника – духовника. Сделать это не так-то просто. Человек может жить в районе, где мало храмов и не хватает священников, чтобы можно было в любой момент зайти в храм и поговорить. Но нужно не бояться и искать! А вот спешить с выбором духовника не нужно. Бывает, ко мне подходит человек, которого я первый раз в жизни вижу, и вдруг говорит: «Батюшка, будьте моим духовным отцом!» В этом случае я всегда предлагаю сначала походить ко мне на исповедь, а потом уже решить, насколько мои советы, мое окормление приносит пользу.

Процесс поиска духовника непростой: священники, как и другие люди, бывают разные. Кто-то более строгий, кто-то – помягче. Люди с высшим образованием стремятся найти и образованного священника, а военнослужащим хочется, чтобы за плечами у батюшки была служба в армии. Но нужно помнить: притом что к поискам духовника нужно подходить серьезно, духовник – это все же не родная мать или отец, которые даются один раз на всю жизнь. Обстоятельства бывают разные. Если вдруг вы чувствуете, что у вас с духовником не складываются отношения, или вы куда-то переезжаете, то возможно, хотя и нежелательно, попробовать поискать другого священника. Духовник – это ваш наставник, духовный руководитель, но это даже не ваш крестный, с которым у вас в момент крещения появляется духовное родство. Обряда установления духовника не существует: человек сам выбирает, к какому ему священнику ходить.

Если муж и жена – люди воцерковленные, то желательно, чтобы у них был один духовник. Потому что у духовников могут точки зрения не совпадать, и это будет вносить разлад в семью. Но если вдруг такая ситуация возникла, то лучше жене право выбора решения оставить за мужем, решение какого духовника он выберет, того и надо придерживаться. Умная жена не станет возражать и настаивать на том, что ее духовник сказал иначе.

Часто менять или иметь нескольких духовников – это неправильно! Если ты все время исповедуешься у разных священников, тут может быть несколько подводных камней. Во-первых, разные священники по-разному подходят к исповеди. Каждый раз подходя к новому батюшке, вам придется рассказывать много подробностей, за которыми легко спрятать что-то более важное. То есть вы невольно будете исповедоваться не совсем искренне. Обращаясь за благословением к разным духовникам, люди таким образом ищут не воли Божьей, а воли своей.

К примеру, есть у человека мысль развестись со своей женой. Подошел он к одному священнику, тот сказал: ни в коем случае! Он пошел к другому. Тот сказал: в принципе, можно, но решай сам. А третий священник, услышав его историю, сказал: однозначно разводись! И теперь человек этот может выбирать из трех точек зрения ту, которая ему больше нравится. Вопрос: получил ли в этом случае человек пользу от такого духовного наставничества? Нет. Получил вред, потому что теперь он не знает, кого слушать! Был бы у него один духовник, даже если бы батюшка давал ему не совсем правильные советы, а тот бы со смирением их выполнял, то Господь ему за послушание через этого духовника открыл бы Свою волю. Вот почему каждый человек должен стремиться если не иметь духовника, то хотя бы исповедоваться у одного и того же священника.

Но и здесь есть проблема! Так сложилось, что ко мне ходят регулярно на исповедь прихожане нашего храма, у которых духовники живут достаточно далеко, чтобы можно было общаться с ними по мере необходимости. Они спрашивают совета у меня, а потом общаются со своим духовником. Так вышло, что мое мнение с мнением их духовника не совпало. Получился конфликт. И тогда я перестал давать им какие-то советы в ответ на их вопросы. Теперь у духовника они исповедуются раз в год, а у меня каждую неделю, но никакого духовного окормления не получают. Поэтому все же важно, чтобы духовник был в какой-то доступности, чтобы с ним можно было как-то регулярно видеться или связываться каким-то другим способом.

Миссионер в кругу родни

У многих семей или молодых людей, которые начинают ходить в храм, возникают проблемы с их неверующими родственниками. Как тут быть? Здесь можно вспомнить, что по достижении 18 лет человек по нашему законодательству становится совершенно самостоятельным, а значит, вправе решать за себя, во что ему верить и куда ходить. Вплоть до того, что если родственники уж слишком агрессивно относятся к вере, то можно на время и дистанцироваться от них, особенно если они негативно влияют на ваших детей.

С другой стороны, совершенно оставлять их своим вниманием тоже не годится: сердце-то у нас за них болит! Тогда стоит вспомнить о принципах взаимодействия с неверующими родственниками, о которых уже было сказано выше. Во-первых, нужно усилить за них молитву. Во-вторых, лучше действовать не словом, а делом. Как мы помним, «нет пророка в своем отечестве» – так сказал Христос именно о своих родственниках и соседях, которые отказывались видеть в Нем кого-то большего, чем «сына плотника». Что бы вы ни говорили своей матери, но ее отношение к вам будет всегда несколько снисходительным. Другое дело, если она заметит, что христианство меняет вас в лучшую сторону. К примеру, увидит, что вы оставили какие-то вредные привычки, стали лучше относиться к своей жене. Это скорее заставит ее изменить свое мнение о Церкви, нежели ваши наставления о необходимости исповеди, покаяния, причащения и т. д.

Пытаться переделывать родителей бесполезно, но повлиять на них возможно! Здесь можно взять на вооружение те приемы, которыми пользуются миссионеры, приходя к людям, ничего не знающим о христианстве. Сначала они интересуются, чем люди живут, и потом, беседуя с людьми о том, о чем им беседовать интересно, стараются рассказать им что-то о вере. Так и мы должны сначала уметь говорить со своими родственниками на те темы, которые их интересуют: о даче, футболе, сериалах, а не только рекомендовать им читать духовную литературу. Когда человек почувствует, что у вас с ним есть общие точки соприкосновения, то КПД вашего диалога заметно увеличится! И пускай это еще не единство в вере, но какие-то шаги в этом направлении уже будут сделаны.

Журнал «Виноград»,

№1 (75) 2017 г.