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Вход Господень в Иерусалим: победитель до победы

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В праздник Входа Господня в Иерусалим предлагаем вам главу из книги протоиерея Александра Абрамова «Весна надежды нашей. Великий пост день за днем», вышедшей в издательстве «Никея».
Вход Господень в Иерусалим: победитель до победы

Христу угодно было накануне Своих страстей явиться перед своим народом не уничиженным, не ослабленным, но торжествующим. Победно входящим в Город городов.

Господу угодно в этот день показать Себя верующим в Него людям Победителем до победы. Скоро наступит Великая Среда, и все мы так или иначе станем соучастниками предательства, и в нас войдет страх.

А сейчас Господь Своим удивительным по красоте и величественности входом в Иерусалим хочет сказать: «Не бойтесь. Не бойтесь того, что вам предстоит увидеть». Все, что случится страшного, — правда. Но страшиться не надо, потому что все это послужит к славе Божией. Придет Пасха, и смерть упразднится.

Этот день нам, желающим быть верными, но еще не верным, дается перед теми днями, когда Божество Христово будет сокрыто от человека и мы последуем за Ним в пучину уничижения и страданий. Нам остается только понять— кто мы сами в этот день? И кем мы будем в Страстную неделю?

Писание говорит нам, что многие иудеи приходили к воротам Иерусалима не только для того, чтобы приветствовать Христа. Они еще хотели видеть Того, Кто воскресил Лазаря. Они любопытствовали. Эти слова страшны для нас тем, что и мы сами часто приходим в Церковь не только ради Христа и ради того, чтобы быть с Ним, но чтобы посмотреть: а что Он сделает? Как удивительна нечуткость иудеев. Но и наша черствость удивительна ничуть не менее. С нами Тот, Кто воскресил Лазаря.

Милующий, благой, прощающий. И Лазарь, всецело исцеленный, возлежит вместе с другими учениками на трапезе. А мы подглядываем из-за угла: что-то еще будет?

Нам надо просто быть со Христом и не думать о чудесах. Они могут произойти, а могут и не произойти. И если произойдут, то, уж конечно, не тогда, когда мы с нетерпеливым любопытством их ждем.

Сегодня отбрасываются иносказания и образы остаются в стороне. Христос идет творить Пасху, но не такую, о какой думали Его ученики, не ту, которую праздновали иудеи. Он Сам идет становиться Пасхой, жертвой за людей по милости Отца. Помоги нам, Господи, принести Тебе сегодня и в предстоящие дни не только наши несовершенства, но и немного нашей верности Тебе.

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