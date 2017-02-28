Вице-премьер Голодец предложила перестать строить прямоугольные классы в школах

28 февраля. ПРАВМИР. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила о необходимости отказаться от прямоугольных классов в школах.

«Программа, которую мы начали по строительству школ, вызвала всех нас на серьезное обсуждение самой структуры школьного образования, вот архитектура школ, школьное пространство оно диктует необходимость обсуждения содержания, контента школьного образования», – цитирует РИА Новости вице-премьера.

По словам Голодец, нынешняя конструкция прямоугольных классов в школах – неправильная.

«Есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Кажется, что это такая формальность… Но это задает совершенно иное содержание самого образовательного процесса, учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его индивидуальность, развивать его талант и это абсолютно новое направление в системе образования», — сказала Голодец.

Оптимальной для школьного класса является квадратная форма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера. Такая форма предполагает возможность рассаживать детей в зависимости от конкретной учебной задачи.

Голодец также сообщила, что структура школьного образования в России должна измениться. По ее словам, сегодня у России есть огромные предпосылки для позитивных изменений в сфере школьного образования.

«Во-первых, то, что по многим международным результатам мы отмечаемся как лидеры в образовании, это, безусловно. Меня очень порадовал один из последних рейтингов — это независимый рейтинг американских компаний, который нас поставил по школьному образованию на третье место… У нас очень много педагогов которые ищут, которые понимают, которые являются носителями вот этого нового образования», — пояснила Голодец.

По ее словам, второе преимущество — это огромная ценность образования для российского общества, для родителей. Кроме того, в России заложены хорошие школьные традиции. Они заключаются в возможностях специальных образовательных программ и дополнительного образования.