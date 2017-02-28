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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Вице-премьер Голодец предложила перестать строить прямоугольные классы в школах

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28 февраля. ПРАВМИР. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила о необходимости отказаться от прямоугольных классов в школах.
Вице-премьер Голодец предложила перестать строить прямоугольные классы в школах

«Программа, которую мы начали по строительству школ, вызвала всех нас на серьезное обсуждение самой структуры школьного образования, вот архитектура школ, школьное пространство оно диктует необходимость обсуждения содержания, контента школьного образования», – цитирует РИА Новости вице-премьера.

По словам Голодец, нынешняя конструкция прямоугольных классов в школах – неправильная.

«Есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Кажется, что это такая формальность… Но это задает совершенно иное содержание самого образовательного процесса, учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его индивидуальность, развивать его талант и это абсолютно новое направление в системе образования», — сказала Голодец.

Оптимальной для школьного класса является квадратная форма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера. Такая форма предполагает возможность рассаживать детей в зависимости от конкретной учебной задачи.

Голодец также сообщила, что структура школьного образования в России должна измениться. По ее словам, сегодня у России есть огромные предпосылки для позитивных изменений в сфере школьного образования.

«Во-первых, то, что по многим международным результатам мы отмечаемся как лидеры в образовании, это, безусловно. Меня очень порадовал один из последних рейтингов — это независимый рейтинг американских компаний, который нас поставил по школьному образованию на третье место… У нас очень много педагогов которые ищут, которые понимают, которые являются носителями вот этого нового образования», — пояснила Голодец.

По ее словам, второе преимущество — это огромная ценность образования для российского общества, для родителей. Кроме того, в России заложены хорошие школьные традиции. Они заключаются в возможностях специальных образовательных программ и дополнительного образования.

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