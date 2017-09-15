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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев извинился перед мамой девочки-инвалида

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15 сентября. ПРАВМИР. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев извинился перед мамой девочки-инвалида без рук Эльмирой Кнутсен.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев извинился перед мамой девочки-инвалида
Фото: Елена Чинкова / Комсомольская правда

Об этом вице-спикер сообщил в Twitter.

«Поверьте, я крайне разочарован и сожалею, что по моей вине так получилось. Простите, что вас во все это втянули. Мы постараемся, чтобы эта история закончилась для вас как можно более благоприятно. Спасибо, что сдержанно реагировали на эту ситуацию», – сказал депутат на встрече с матерью девочки-инвалида в Госдуме, его цитирует «Комсомольская правда».

Эльмира Кнутсен передала Лебедеву список просьб от родителей, воспитывающих особенных детей, требующих вмешательства законодателей.

«Извините, что так все закрутилось. Я не хотел. Приношу свои извинения вам и в вашем лице всем людям с ограниченными возможностями и их близким», – еще раз сказал депутат.

Ранее депутат от ЛДПР прокомментировал видео с девочкой без рук, которое выложил в Twitter статс-секретарь Центробанка Александр Торшин.

Лебедев задался вопросом «зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь», отметив, что «современная медицина определяет патологию заранее».

В дискуссию вступил депутат от «Единой России» Сергей Боярский, который назвал позицию Лебедева «омерзительной».

На это Лебедев ответил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» вице-спикер Госдумы сообщил, что не намерен извиняться за свои слова, так как «это была частная переписка, хоть и в публичной плоскости».

Коллеги Лебедева выступили с осуждением его позиции. В Интернете начался сбор подписей за его отставку.

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