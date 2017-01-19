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Владельца Buddha Lounge Bar в Красноярске оштрафовали за оскорбление чувств верующих

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19 января. ПРАВМИР. Владелец и гендиректор ООО «Лаунж бар» (владеет баром Buddha Lounge Bar) в Красноярске Сергей Паршин оштрафован на 100 тысяч рублей решением мирового судьи Центрального района Красноярска.
Владельца Buddha Lounge Bar в Красноярске оштрафовали за оскорбление чувств верующих

Штраф наложен по статье об умышленном публичном осквернении предметов религиозного почитания, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Наталью Мязину, супругу владельца компании.

Бар стал объектом прокурорской проверки после жалобы об оскорблении чувств верующих. В прокуратуру пожаловалась жительница Петербурга, которую возмутило то, что Будда проповедует трезвый образ жизни, а здесь организовано питейное заведение.

Прокуратура согласилась с доводами заявителя. В баре были найдены четыре полотна и 11 статуй с изображением почитаемого в буддизме божества.

По словам Натальи Мязиной, оспаривать решение судьи владелец бара не планирует. «В настоящее время мы закрыли заведение – оно и так переживало не самые лучшие времена, а тут это дело… Мы бы много расходов понесли в связи со сменой названия, интерьера», – сказала она. Она добавила, что концепция бара была придумана раньше, Сергей Паршин приобрел его в том виде, в каком он находился на момент проверки прокуратурой Красноярска.

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