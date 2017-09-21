Владимир Громов – воин, учитель, скаут

21 сентября 2017 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы отошел в вечность Владимир Громов, скаут-мастер, председатель Национального совета Всероссийской скаутской ассоциации. Не выдержало сердце.

Турист-учитель, с которым посчастливилось пройти несколько маршрутов. Боевой офицер, чей опыт – Вьетнам – стал частью нашей следопытской подготовки (не боевой, а по самоорганизации). И главное – соавтор, архитектор, душа и сердце скаутинга в России. То, чем он жил. То, ради чего отдавал себя до конца. То, к чему шел и вел нас за собой.

Дети, ставшие уже родителями. Родители, доверявшие ему своих детей. Молодежь, взявшая на свои плечи ответственность за них всех. Скауты Казахстана, Беларуси, Украины, других стран СНГ. Вот о чем болело сердце ГРОМа.

Именно так мы величали его между собой. Такие метки оставляли на снегу, указывая путь движения на развилке тем, кто шел сзади.

Человек глубокой веры. Он не знал догматики и канонического права. Но веровал во Христа и, насколько мог, жил жизнью Его Церкви – причащался, молился, помогал.

Господи, благослови светлой вечностью новопреставленного воина и учителя, скаута, отца и дедушку, раба Твоего Владимира и упокой его там, где нет ни печали, ни воздыхания.

Отпевание состоится на Крутицком Патриаршем подворье в субботу, 23 сентября, в 12:00.

и. Дм. (Першин)