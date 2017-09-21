О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Владимир Громов – воин, учитель, скаут

|
21 сентября 2017 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы отошел в вечность Владимир Громов, скаут-мастер, председатель Национального совета Всероссийской скаутской ассоциации. Не выдержало сердце.
Владимир Громов – воин, учитель, скаут

Турист-учитель, с которым посчастливилось пройти несколько маршрутов. Боевой офицер, чей опыт – Вьетнам – стал частью нашей следопытской подготовки (не боевой, а по самоорганизации). И главное – соавтор, архитектор, душа и сердце скаутинга в России. То, чем он жил. То, ради чего отдавал себя до конца. То, к чему шел и вел нас за собой.

Дети, ставшие уже родителями. Родители, доверявшие ему своих детей. Молодежь, взявшая на свои плечи ответственность за них всех. Скауты Казахстана, Беларуси, Украины, других стран СНГ. Вот о чем болело сердце ГРОМа.

Именно так мы величали его между собой. Такие метки оставляли на снегу, указывая путь движения на развилке тем, кто шел сзади.

Человек глубокой веры. Он не знал догматики и канонического права. Но веровал во Христа и, насколько мог, жил жизнью Его Церкви – причащался, молился, помогал.

Господи, благослови светлой вечностью новопреставленного воина и учителя, скаута, отца и дедушку, раба Твоего Владимира и упокой его там, где нет ни печали, ни воздыхания.

Отпевание состоится на Крутицком Патриаршем подворье в субботу, 23 сентября, в 12:00.

и. Дм. (Першин)

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Умер народный артист СССР Зураб Соткилава
Умер народный артист СССР Зураб Соткилава
Новостная служба "Православие и мир"

Зураб Соткилава скончался после продолжительной болезни

Умер психотерапевт Федор Василюк
Умер психотерапевт Федор Василюк
Новостная служба "Православие и мир"

Федор Василюк известен своими исследованиями в области христианской психологии

Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко
Умерла депутат Госдумы профессор Ирина Евтушенко
Новостная служба "Православие и мир"

Евтушенко с 1998 года возглавляла кафедру акушерства и гинекологии СибГМУ

Благотворительный фонд
Матвей Малышев: слышать, чтобы развиваться как все дети
Матвей Малышев: слышать, чтобы развиваться как все дети
34% собрано / 835516.18 руб. осталось
Городецкий Артем: Остановить рак
Городецкий Артем: Остановить рак
74% собрано / 66100 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Рождество Рождества
Иеромонах Димитрий (Першин)

Казалось бы, обычная девочка из простой семьи, и вдруг - "честнейшая херувим"...

"
Что остается нам на Земле после Успения Богородицы
Иеромонах Димитрий (Першин)

И почему мы празднуем этот день как Рождество

"
Но почему Бог явил Себя именно им?
Иеромонах Димитрий (Першин)

В глазах большинства мироносицы казались дурами

Все статьи автора
Статьи Дня
«Любое проявление зла должно лишь усиливать желание проявлять любовь»
Кирилл Мартемьянов

Как скандал вокруг «Матильды» помог псевдохристианству выйти в публичное пространство

Николай Казанский: Наука – это то, что можно объяснить ребенку
Наталия Демина

Ученый-филолог о том, как разошлись дороги физиков и лириков

Не вся ли Церковь в лице Богородицы стояла перед Крестом
Ольга Шульчева-Джарман

Каков лик твой, Церковь века двадцать первого?

самое читаемое

Я видела, как сужались и расширялись углы между потолком и стенами5,982

Даже в условиях жесткого прессинга человек может оставаться самим собой5,514

Доктор Комаровский: Лучше бы государство давало родителям премию за привитых детей5,156

Ребенок ползает на уроке и колет всех иголкой – перевоспитывать или лечить?5,062

Федор Василюк: Любовь всегда пригвождена4,144

Когда Николай II становится крайним3,749

Николай Солодников: Жизнь нашей страны – движение «сквозь зиму»3,717

9 типичных проблем детей в средней школе3,665

Сила против греха была в каждом, но лишь Богородица избежала болезни3,292

У каждого из нас есть генетический близнец3,005

лучшие авторы

Новостная служба15,424

Елена Сазыкина5,982

Ксения Кнорре Дмитриева5,550

Оксана Головко5,514

Евгений Олегович Комаровский5,156

Ирина Лукьянова5,051

Надежда Прохорова3,815

Ксения Туркова3,749

Татьяна Краснова3,717

Святой праведный Николай Кавасила3,119

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть