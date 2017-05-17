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Принятие дискриминационных законов на Украине легализует межконфессиональное противостояние

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17 мая. ПРАВМИР. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал законопроекты, внесенные на рассмотрение Верховной Рады Украины, которые касаются изменения статуса религиозных общин.
Принятие дискриминационных законов на Украине легализует межконфессиональное противостояние

Представитель Церкви выразил опасения, что новые законы не будут способствовать укреплению мира между религиями, сообщает пресс-служба Синодального отдела.

Владимир Легойда обратил внимание на то, что предлагаемые законопроекты № 4128 и № 4511 устанавливают возможности для участия не имеющих отношения к жизни прихода людей в определении канонической принадлежности храмов. Кроме того, они легализуют вмешательство украинской власти во внутренние дела Украинской Православной Церкви под предлогом того, что поддержание ею единства с Московским Патриархатом угрожает безопасности страны.

«Данные законопроекты скрывают за собой желание определенной части украинского истеблишмента внести политику в религиозную жизнь, это не принесет никакой пользы, а лишь усугубит ситуацию», – отметил представитель Церкви.

Он напомнил, что «практика Европейского суда по правам человека исходит из того, что государство не может ставить целью преодоление религиозных расколов посредством светского закона и, соответственно, вопреки каноническому строю».

«Насколько мне известно, ни одна религиозная община Украины не поддержала данные изменение, не пользуются они и общественными симпатиями», – заявил глава Синодального отдела.

По его словам, новые законы, если они будут приняты, легализуют «охоту на ведьм», которую поддержат лишь религиозные радикалы, желающие захватить имущество других общин.

«Несмотря на продолжающиеся гражданские разделения в украинском обществе, невзирая на захваты храмов Украинской Православной Церкви, сфера религиозных отношений не стала полномасштабным полем для конфликтов. Но предлагаемые законопроекты дают правовые основания для легализации межконфессионального противостояния, что иначе как антинародным предложением назвать сложно», – заключил Владимир Легойда.

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