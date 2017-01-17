Владимир Легойда: Споры о прошлом не должны разделять наших потомков

Об этом представитель Церкви сказал в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера», размышляя о значении 100-летнего юбилея событий 1917 года.
«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы, не искажая историю, передать нашим потомкам стремление к сохранению гражданского мира, а не романтизировать белый или красный проект. Глубоко убежден, что такие споры, разделяющие людей, являются контрпродуктивными», – подчеркнул Владимир Легойда.
Председатель Синодального отдела призвал к спокойному и взвешенному обсуждению острых вопросов отечественной истории в рамках академического диалога.
«Прошлое необходимо знать, о прошлом надо размышлять. Но нужно помнить и о будущем, в котором неизбежно должно произойти примирение истории», – заключил Владимир Легойда.