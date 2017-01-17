Владимир Легойда: Споры о прошлом не должны разделять наших потомков

17 января. ПРАВМИР. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал к тому, чтобы споры об истории, разделяющие сегодня российское общество, не перешли по наследству к нашим потомкам.

Об этом представитель Церкви сказал в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера», размышляя о значении 100-летнего юбилея событий 1917 года.

«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы, не искажая историю, передать нашим потомкам стремление к сохранению гражданского мира, а не романтизировать белый или красный проект. Глубоко убежден, что такие споры, разделяющие людей, являются контрпродуктивными», – подчеркнул Владимир Легойда.

Председатель Синодального отдела призвал к спокойному и взвешенному обсуждению острых вопросов отечественной истории в рамках академического диалога.

«Прошлое необходимо знать, о прошлом надо размышлять. Но нужно помнить и о будущем, в котором неизбежно должно произойти примирение истории», – заключил Владимир Легойда.