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Владимир Легойда: Церковь несет часть ответственности за Октябрьскую революцию

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1 марта. ПРАВМИР. На Церкви лежит часть ответственности за трагические события революции 1917 года в России. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Владимир Легойда: Церковь несет часть ответственности за Октябрьскую революцию
pravkuban.ru

«Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября семнадцатого года и последующих – солдаты, матросы, – эта среда в особенности была расцерковлена. Конечно, это во многом вина и ответственность тех священников, Церкви, которая тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому что Церковь, конечно, не может быть успокоенной», – заявил Легойда в программе «От первого лица» на телеканале ТРО.

Легойда напомнил, что Церковь, начиная с Петра Первого, «планомерно бюрократизировалась», патриаршество было упразднено, ввели должность обер-прокурора Святейшего Синода, происходил разрыв с традицией.

Кроме того, в 1916 году в российской армии отменили обязательную исповедь, а через год добровольно исповедовались менее 10% военнослужащих.

«Жизнь – движение, она всегда куда-то идет – либо ко Христу, либо от Христа. И если священник сам так не живет и об этом ежедневно не говорит, тогда случается то, что случается», – добавил представитель Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал революцию 1917 года «великим преступлением». «И те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, кто провоцировал его на конфликты, преследовали совсем не те цели, которые они открыто декларировали», – сообщил Кирилл.

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