Владимир Легойда: В Церкви не рассматривают вопрос о юридическом признании венчания

Если эта инициатива будет принята, потребуются серьезные изменения в работе, сказал он ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым таинство венчания юридически приравняют к регистрации брака в ЗАГСе. Согласно законопроекту, люди, обвенчавшиеся в Церкви, будут иметь равные права и обязанности с людьми, чей брак был зарегистрирован в ЗАГСе.

“В Русской православной церкви этот вопрос пока не рассматривался. С нами не проводились консультации, по крайней мере, мне о таковых ничего неизвестно”, – сказал Легойда. “Понятно, что если эти инициатива будет приниматься, она потребует серьезных изменений, не только связанных с оформлением документов”, – продолжил он.

Владимир Легойда напомнил, что практика регистрации браков в церкви была принята до революции и “была связана с встроенностью Церкви в государственный аппарат”, однако сегодня Россия – светское государство.