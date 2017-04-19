Владимир Легойда: Взимание чрезмерных процентов усугубляет разделение в обществе

19 апреля. ПРАВМИР. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал ростовщическую деятельность микрофинансовых организаций угрозой для общественного согласия, указав на важность обращения к этой проблеме президента Российской Федерации.

«Взимание огромных процентов усугубляет разделение и усиливает общественное напряжение. Полагаю, что подобная практика должна быть пресечена государством, которое, по мысли Владимира Соловьева, призвано следить за тем, чтобы наша жизнь не превратилась в ад», – заявил представитель Церкви.

По его словам, «недопустима ситуация, когда человек берет в долг небольшую сумму до зарплаты, а через некоторое время узнает, что теперь ему нужно продать всё, что он имеет, чтобы погасить чудовищную задолженность».

Владимир Легойда напомнил, что Патриарх Кирилл, выступая в Госдуме на Парламентских встречах в рамках Рождественских чтений, назвал аморальной деятельность организаций, взимающих огромные проценты за ссуду, а самих финансовых спекулянтов – мироедами.

«Проблема ограничения процентов по микрокредитам, поднятая Патриархом Кириллом, оказалась столь актуальна, что стала предметом рассмотрения на заседании Госсовета во вторник, 18 апреля», – подчеркнул председатель Синодального отдела, напомнив, что президент России сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Достоевского.

Представитель Церкви считает важной мерой для предотвращения финансовых спекуляций повышение финансовой грамотности населения, которая в настоящее время находится на очень низком уровне.

«Наряду с законодательными ограничениями деятельности микрофинансовых организаций, первоочередной задачей всего общества должно стать повышение финансовой грамотности населения. Эти два процесса должны происходить одновременно, и тогда их итогом станет нормализация человеческих отношений и оздоровление данного сектора экономики», – заключил Владимир Легойда.