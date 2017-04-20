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Владимир Мединский: Ситуация вокруг фильма «Матильда» – это вакханалия демократии

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20 апреля. ПРАВМИР. Глава Минкультуры Владимир Мединский считает, что ситуация вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» – это «вакханалия демократии», а оценивать не вышедший фильм невозможно.
Владимир Мединский: Ситуация вокруг фильма «Матильда» – это вакханалия демократии
Владимир Мединский

Комментируя заключение экспертов, которые проводили экспертизу фильма, Мединский сообщил, что он «не видел ни версии фильма, ни экспертов не видел».

«Не знаю, кто их видел», – сказал Мединский, его цитирует Интерфакс.

«Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, который никто еще не видел?» – добавил он.

Ранее на этой неделе глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали экспертизу фильма «Матильда», изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе.

Позже в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно. «Дело в том, что фильм “Матильда” до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно», – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В российский и зарубежный прокат «Матильда» выйдет 26 октября 2017 года.

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