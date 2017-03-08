Владимир Познер: “Давайте не будем лицемерами”

Почему Владимир Познер назвал "запрещенным приемом" выступление танцора-инвалида Евгения Смирнова на "Минуте славы"? Что он думает о скандале, который повлекли за собой его слова? Как вообще относится к интеграции людей с инвалидностью в общество? Популярный телеведущий ответил на вопросы "Правмира".

– Как вы отнеслись к реакции общества, и в частности публики, на ваше высказывание о “запрещенном приеме”?

– Прежде всего: общество отреагировало по-разному, равно как и публика. Та реакция, о которой спрашиваете вы (осуждение, возмущение), была для меня вполне ожидаема. Отнесся к ней с пониманием, но не более того. Ни эмоционально, ни интеллектуально она не задела меня.

– Можно ли сказать, основываясь на вашем высказывании, что инвалидам не следовало бы участвовать в подобных творческих конкурсах на общих основаниях, поскольку они имеют некое преимущество, невольно склоняют симпатии публики и жюри на свою сторону – подвигом преодоления своей инвалидности?

– Нет, конечно. Инвалиды могут и должны (если хотят) участвовать в любых конкурсах – творческих, спортивных и прочих – именно и только на общих основаниях, то есть на равных со всеми остальными. Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе – флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть, они будут учтены жюри – нет, я против. Или как все, или никак.

– Должны ли, на ваш взгляд, существовать отдельные конкурсы только для людей с ограниченными возможностями? Не ущемляет ли это их права, не загонит ли в “гетто” – что и так в нашей стране, к сожалению, мы наблюдаем?

– Но существуют же паралимпийские игры ТОЛЬКО для людей с определенными физическими и умственными проблемами! И никто не говорит о том, что это ущемление прав этих людей. Давайте не будем лицемерами: люди с физическими недостатками не могут НА РАВНЫХ конкурировать с теми, у кого этих проблем нет, когда речь идет именно о физической силе, ловкости, скорости. Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия – спорт, танцы – они заведомо слабее.

– Как в таком случае оценивать адаптивную среду, давно существующую на Западе, которая предполагает интеграцию инвалидов в общество, попытки сгладить различия, убрать ограничения? Не противоречит ваша позиция такому подходу? Или это было сказано строго в рамках данного конкурса и не предполагает обобщений?

– Всё, что было сказано, сказано в самом общем смысле. Интеграция инвалидов в общество – это совсем другое. Это общественный транспорт, приспособленный для колясочников, это пандусы, это большие лифты в многоквартирных домах, это соответствующие общественные туалеты, это привлечение детей с синдрома Дауна в обычные школы, это съезды на каждом без исключения городском углу. Вопрос совершенно не в участии в непосильных конкурсах.

– Не изменили ли вы свою точку зрения?

– Абсолютно не изменил.

Беседовала Валерия Михайлова