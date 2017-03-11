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Владимир Познер и Рената Литвинова принесли извинения танцору Евгению Смирнову (+ видео)

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11 марта. ПРАВМИР. Члены жюри шоу "Минута славы" Рената Литвинова и Владимир Познер принесли свои извинения танцору-инвалиду Евгению Смирнову.
Владимир Познер и Рената Литвинова принесли извинения танцору Евгению Смирнову (+ видео)

“Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть? … Я бы хотел принести свои извинения… не за то, что я сказал, а за то, что я сказал так, что не был понят правильно”, – сказал Познер танцору. Видеозаписи размещены на официальном сайте Владимира Познера:

Евгений Смирнов объявил на сцене, что покидает “Минуту славы”, поскольку объективной оценки его творчества в этой программе уже не может быть: “Я сделал свой выбор” – сказал Евгений.

Ранее Познер и Литвинова критически высказались об участии Евгения Смирнова в конкурсе “Минута славы”, их слова вызвали огромную критику общества.

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