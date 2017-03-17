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Владимир Познер: инициатором повторного разговора с Евгением Смирновым был Константин Эрнст

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17 марта. ПРАВМИР. Журналист Владимир Познер рассказал, что эпизод в шоу «Минута славы», в ходе которого он поговорил с танцором Евгением Смирновым вышел в эфир по распоряжению генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста.
Владимир Познер: инициатором повторного разговора с Евгением Смирновым был Константин Эрнст

«Константин Львович Эрнст, гендиректор «Первого канала» встретился со мной и не только со мной, и сказал, что надо бы как-то дать понять, что мы реагируем на это, а не просто игнорируем. И не надо даже извиняться, но как-то дать понять, что нам не безразлично, что происходит», – рассказал Познер в эфире программы «Собчак» на «Дожде», фрагмент которой выложен в сообществе телеканала «Вконтакте».

По словам журналиста, никто не ожидал такой реакции на его слова.

«По крайней мере, многие мне говорили, что они не понимают, почему это произошло. Мне кажется, что была пара-тройка людей, которые очень подогрели ситуацию. Я не буду называть их фамилии, но один из них просто меня ненавидит и, как мне кажется, очень завидует. Возможно, это сыграло роль», – сказал Познер.

«Я не согласен с тем, что я прогнулся и я не согласен с тем, что я извинился. Мне извиняться-то было не за что. У меня нет никакого ощущения, что я должен был извиняться», – говорит журналист.

Отвечая на вопрос, правда ли, что был уволен редактор программы, пропустивший реплику Познера в эфир, журналист сказал, что слышал об этом, но не знает подробностей.

«Я все-таки очень мало бываю на «Первом канале». Раз в неделю, когда идет моя программа. Я не в штате, я не знаю, что там происходит, но я слышал, что на самом деле уволили кого-то, кто должен был увидеть в том, что сказала Рената Литвинова что-то, и должен был это вырезать. Но это опять-таки совсем не по моей части», – сказал Познер.

Он также рассказал, на каких условиях согласился стать членом жюри «Минуты славы».

«Когда мне предложили стать членом жюри, я сказал, что это не по моей части, я все-таки серьезный журналист. Потом мне сказали, что приглашают Сергея Юрского, которого я очень уважаю. Ренату Литвинову – тоже к ней отношусь исключительно хорошо. Светлакова. Я сказал: «Это может быть забавно, только имейте в виду, я не буду ставить всем шесть баллов из пяти возможных. Я буду говорить то, что я думаю. Вас это устраивает?» Мне сказали: «Да, устраивает». И больше не было и слова по поводу того, чтобы я что-то говорил иначе. И более того, не советую никому с этим ко мне подходить», – заключил Познер.

Скандал на шоу «Минута славы» на Первом канале случился после того, как Владимир Познер проголосовал против дальнейшего участия в шоу танцора Евгения Смирнова, у которого нет одной ноги. Другой член жюри – кинорежиссер Рената Литвинова – проголосовала «за», но при этом предложила Смирнову в следующий раз выйти на сцену с протезом.

Эпизод вызвал широкий общественный резонанс, создатели программы в следующем выпуске вернулись к обсуждению данного инцидента. В результате Владимир Познер и Рената Литвинова объяснили свои слова и попытались уговорить Евгения Смирнова продолжить участие в конкурсе, однако тот отказался, сославшись на то, что оценки членов жюри теперь точно не будут объективными.

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