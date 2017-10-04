Владимир Познер попросил организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки

4 октября. ПРАВМИР. Журналист и телеведущий Владимир Познер попросил Комитет индустриальных телевизионных премий, который вручает премию ТЭФИ, перестать использовать для награды это название и отказаться от вручения статуэтки «Орфей», выполненной Эрнстом Неизвестным.

Как говорится в открытом письме Познера, опубликованном на его сайте, в 1994 году он стал президентом созданной энтузиастами Академии российского телевидения и обратился к выдающемуся скульптору Неизвестному с просьбой создать приз для победителей конкурса ТЭФИ.

По словам Познера, скульптор согласился, но потребовал гарантию, что выбор финалистов и победителей будет демократичным. Он заставил пообещать, если демократия выбора получателей статуэтки Орфея не будет соблюдаться, то Познер сделает все, чтобы она больше не вручалась.

«При всех шероховатостях и недостатках конкурса ТЭФИ выбор финалистов и победителей был абсолютно демократичным: в нем принимали участие все члены Академии, при этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены Академии. Избрание финалистов и победителей было тайным», – напомнил Познер.

Познер напомнил, что в 2013 году по инициативе ныне покойного бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина был сформирован Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс ТЭФИ, заменив собой Академию российского телевидения.

Теперь финалистов и победителей выбирают не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри».

«В итоге хотел бы сказать, что вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения “ТЭФИ” не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании», – заключил Познер.

По словам, ему хотелось бы «решить все мирным путем». «Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной», – заключил Владимир Познер.

В 2017 году по девять статуэток ТЭФИ получили «Первый канал» и ВГТРК, РЕН и ТНТ получили по четыре статуэтки, НТВ и «ТВ Центр» — по три. Лучшей информационной программой стала программа «Время», информационно-аналитической – «Вести недели», а лучшим интервьюером Владимир Соловьев.