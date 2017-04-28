Владимир Путин: число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60%

28 апреля. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении числа несовершеннолетних наркоманов на 60%.

«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет по нашим статистическим данным порядка 600 тысяч человек. К сожалению, за последние пять лет эта цифра не меняется. При этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», – сказал Владимир Путин на заседании Совбеза, его цитирует ТАСС.

По неофициальным данным число наркоманов составляет 2 млн человек, уточнил Путин.

По словам президента, уровень координации госорганов и общественных антинаркотических организаций необходимо качественно повысить.

«С учетом передачи функций ФСКН в МВД следует качественно повысить уровень координации антинаркотической деятельности госорганов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества», – сказал Путин.

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет из Украины», – добавил президент.