Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Патриарха Кирилла с днем тезоименитства (видео)

25 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев провели встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 24 мая в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве.

«Президент России и Председатель Правительства РФ поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства», – сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

Владимир Путин подарил Патриарху издание XIX века на церковнославянском языке «Житие Николая Угодника».

Дмитрий Медведев преподнес Предстоятелю издание «Рассуждение о языке Саввиной книги» выдающегося слависта начала XX века В.Н. Щепкина.

Также Владимир Путин провел встречу со Святейшим Патриархом Коптским Тавадросом II.

«Второй раз я посещаю с визитом Россию, встречаюсь с моим любимым братом Его Святейшеством Патриархом Кириллом. Это также особенно важно в связи с празднованиями в честь святого Николая», ― сказал Святейший Патриарх Тавадрос.

«Вы сейчас упомянули о мощах святителя Николая. Это событие стало возможным благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время встречи Патриарха Московского и всея Руси с Папой Римским. Это большое событие для православных верующих в России. Мы очень благодарны Папе Римскому, Святому Престолу за то решение, которое принято по просьбе Патриарха», ― заявил Владимир Путин.