О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Патриарха Кирилла с днем тезоименитства (видео)

|
25 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев провели встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 24 мая в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Патриарха Кирилла с днем тезоименитства (видео)

«Президент России и Председатель Правительства РФ поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства», – сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

Владимир Путин подарил Патриарху издание XIX века на церковнославянском языке «Житие Николая Угодника».

Дмитрий Медведев преподнес Предстоятелю издание «Рассуждение о языке Саввиной книги» выдающегося слависта начала XX века В.Н. Щепкина.

Также Владимир Путин провел встречу со Святейшим Патриархом Коптским Тавадросом II.

«Второй раз я посещаю с визитом Россию, встречаюсь с моим любимым братом Его Святейшеством Патриархом Кириллом. Это также особенно важно в связи с празднованиями в честь святого Николая», ― сказал Святейший Патриарх Тавадрос.

«Вы сейчас упомянули о мощах святителя Николая. Это событие стало возможным благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время встречи Патриарха Московского и всея Руси с Папой Римским. Это большое событие для православных верующих в России. Мы очень благодарны Папе Римскому, Святому Престолу за то решение, которое принято по просьбе Патриарха», ― заявил Владимир Путин.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Церковь чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
Церковь чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
Новостная служба "Православие и мир"

24 мая в России отмечается День славянской письменности

Кирилл и Мефодий: почему азбука названа именем младшего из братьев?
Кирилл и Мефодий: почему азбука названа именем младшего из братьев?
Диакон Николай Солодов

Что мы знаем о равноапостольных братьях?

Патриарх Кирилл предложил принести из Египта мощи основоположников православия
Патриарх Кирилл предложил принести из Египта мощи основоположников православия
Новостная служба "Православие и мир"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Патриархом коптской церкви Тавадросом II

Другие статьи автора
"
Патриарх Кирилл избран Почетным гражданином Петербурга
Новостная служба "Православие и мир"

Также этот статус получила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"
«Лиза Алерт» выложит огромными буквами имена пропавших детей
Новостная служба "Православие и мир"

Акция пройдет в восьми регионах России, буквы будут такого размера, чтобы имена можно было увидеть из космоса

"
Режим ЧС введен в трех российских регионах
Новостная служба "Православие и мир"

В Красноярском крае, Иркутской области и Ставропольском крае введен режим ЧС федерального уровня

Все статьи автора
Статьи Дня
Бог уже возвращается
Архимандрит Савва (Мажуко)

Хотя можно было остановиться и успокоиться: ад разрушен, смерть упразднена

Если ребенок сбежал из дома. 6 правил для родителей
Ксения Кнорре Дмитриева

Совершенно точно не надо клеить листовки с фотографией

Прошу всех молчать! Я устала от вашего хамства!
Анна Уткина

Теперь вы знаете, что делать, когда врач раздражен

самое читаемое

25 московских храмов, где есть мощи святителя Николая Чудотворца44,945

Родители-сироты: Нас теперь там кто-то ждет15,442

Тутта Ларсен: “Мои дети не будут делать татуировки”12,777

Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)10,371

Почему для современных детей не существует слово «надо!»8,554

Очередь надежды7,658

Пока мы усердно исправляем мир, наши дети уходят из Церкви5,337

Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая3,081

Смерть может подменить собою Бога2,750

Вопросы священника к урокам православной культуры в школе2,591

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"45,932

Новостная служба24,873

Надежда Прохорова15,426

Анна Данилова12,771

Алла Мождженская12,704

Дарья Рощеня12,573

Ксения Кнорре Дмитриева8,706

Архимандрит Савва (Мажуко)7,698

Валерия Михайлова7,629

Протоиерей Алексий Иродов5,325

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть