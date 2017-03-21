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Владимир Путин назвал хамство одной из проблем российской медицины

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21 марта. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин назвал среди нерешенных проблем в российском здравоохранении – нехватку врачей и хамство в регистратурах медучреждений.
Владимир Путин назвал хамство одной из проблем российской медицины

«Для того чтобы ситуация и дальше развивалась в нужном нам ключе, предстоит создать действительно современную систему здравоохранения, причем на всех уровнях: от первичного звена до федеральных клиник, систему, которая соответствует самым высоким мировым стандартам», — заявил Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, его цитирует РИА Новости.

«Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас еще много, очень много нерешенных проблем. Люди справедливо и обосновано говорят о нехватке врачей, особенно в небольших городах и населенных пунктах. Сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах часто еще встречается и хамство», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также заявил, что в рамках информатизации нужно не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, но и создать возможность прохождения обследований «без нервов и очередей».

«Следует не только обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а добиваться того, чтобы граждане попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей, в том числе, пожилые люди, которые не всегда разбираются в таких понятиях как информационные технологии и электронная запись. А врачи избавились бы при этом от ненужной бумажной работы и больше времени могли бы уделять пациентам», — сказал Путин.

Высвобожденное время, по словам Путина, поможет медработникам улучшать свою квалификацию в режиме онлайн.

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