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Владимир Путин: Никаких оправданий репрессиям быть не может

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31 октября. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин призвал помнить о трагедии политических репрессий
Владимир Путин: Никаких оправданий репрессиям быть не может
Фото: pravda-tv

Президент России Владимир Путин призвал жителей страны не забывать о политических репрессиях советской эпохи – «трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались целые сословия, целые народы». Большую речь по этому вопросу глава государства произнес во время церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», сообщает сайт Московского патриархата.

«Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти, и тем более невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа», – заявил президент.

Владимир Путин отметил, что несмотря на всю сложность и противоречивость того исторического периода нашей страны, политические репрессии однозначно являются преступлением.

«Когда речь идет о репрессиях, гибели и страданиях миллионов людей, то достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять — никаких оправданий этим преступлениям быть не может, – отметил глава государства. – Наш долг –  не допустить забвения. Сама память, четкость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения», –  заявил президент.

В конце своего выступления Владимир Путин процитировал слова  Наталии Солженицыной: «Знать, помнить, осудить. И только потом – простить».

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», –  подчеркнул президент.

Участие в церемонии открытия «Стены скорби» принял и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил, что «мы призваны никогда не забывать об этих страшных событиях, ведь жертвы братоубийственной войны, голода, религиозных и сословных гонений –  это не безликая масса, а абсолютно конкретные люди, это наши предки».

«Нынешнее поколение не имеет права на повторение исторических ошибок: ненависть не должна руководить нами в нашем стремлении построить мирную, справедливую и благополучную жизнь, а потому и трагические страницы нашего прошлого не должны быть поводом для разжигания ненависти и усиления напряженности, а осуждение террора не должно из нравственного акта превращаться в политический ритуал»,  – заявил Патриарх Кирилл

Церемония открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» состоялась в Москве 30 октября – в День памяти жертв политических репрессий.  В 2015 году в России была утверждена Концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, создан специальный Фонд памяти.

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