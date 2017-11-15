Владимир Путин осмотрел отреставрированный Ново-Иерусалимский монастырь

15 ноября. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин осмотрел комплекс зданий Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, восстановленных во время реконструкции.

Вместе с главой государства монастырь осмотрели премьер-министр Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Экскурсию для высоких гостей проводил наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт. Все вместе они посетили Воскресенский собор, трапезные палаты, церковь Рождества Христова, поднялись на святую гору Голгофу, осмотрели подземную церковь и попробовали воды из монастырского источника, сообщает ТАСС.

По словам архимандрита Феофилакта, в эти дни был завершен первый этап реставрации монастыря, во время которого было восстановлено все, что находится внутри стен обители. Второй этап может затронуть территорию за стенами монастыря — русскую Палестину с Гефсиманским садом.

Реконструкция Ново-Иерусалимского монастыря началась в 2008 году на средства специально созданного для этого благотворительного фонда. К сегодняшнему дню восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля монастыря.

Видео:Илья Эмануэль/facebook.com/ilya.emanuel