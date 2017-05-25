Владимир Путин подарил Сретенскому монастырю икону XIX века

25 мая. ПРАВМИР. Икону Иоанна Предтечи XIX века преподнес президент России Владимир Путин в дар новому храму Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Глава государства в четверг присутствовал на церемонии освящения нового храма, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Кремля.

По завершении чина освящения глава государства преподнес храму в дар икону, в присутствии президента ее поместили в алтаре.

Владимир Путин выступил перед собравшимися с приветственным словом. Также он осмотрел новый храмовый комплекс и здание Сретенской духовной семинарии.

Строительство нового собора велось три года. Он включает в себя верхний и нижний храмы. Верхний – в честь Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Нижний посвящен святому Иоанну Предтече и 12 апостолам. Кроме того, в соборе разместятся аудитории просветительского и молодежного центров.

Высота нового собора составляет 61 метр, он имеет семь золотых куполов.