Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди

7 марта. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин помиловал Оксаны Севастиди, сообщила пресс-служба Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», – говорится в тексте указа.

3 марта 2016 года суд признал Севастиди виновной в государственной измене и приговорил к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила sms своему приятелю в Грузию о передвижении военной техники в направлении Абхазии.

Владимир Путин назвал приговор жестким в ходе пресс-конференции 23 декабря 2016 года. «Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих sms-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит, это не представляло из себя никакой тайны большой», – сказал Путин.

Адвокат Евгений Смирнов заявил, что его подзащитная намерена добиваться отмены приговора.

«Мы приветствуем решение президента о помиловании, но продолжать добиваться пересмотра приговора все-таки планируем, так как хотим добиться оправдательного приговора», – сказал Смирнов, отметив, что Севастиди «освободили, но ее не признали невиновной», передает Интерфакс.