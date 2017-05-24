Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая

24 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин приложился к мощам Николая Чудотворца.

Как сообщает РИА «Новости», глава государства приехал в храм Христа Спасителя после поздравления Патриарха Кирилла с тезоименитством.

Часть мощей Николая Чудотворца, хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года. До этого за 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

С 22 мая по 12 июля мощи святителя доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя.

С 23 мая по 12 июля доступ паломников осуществляется с 8.00 до 21.00 (встать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма).

На сайте организаторов принесения святыни в Россию сообщается, что за первые три дня мощам святителя Николая Чудотворца поклонилось 48000 верующих.

С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.