Владимир Путин прогнозирует к 2025 году продолжительность жизни в 76 лет

21 марта. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть все возможности, чтобы к 2025 году продолжительность жизни выросла до 76 лет.

К 2016 году средняя продолжительность жизни в России выросла до 71,87 год , отметил президент. Также наблюдается заметное снижение материнской и младенческой смертности, широкое развитие получила высокотехнологичная помощь. В 2005 году такую помощь получили только 60 тысяч человек, в 2016 году — уже 963,1 тысячи.

«Число учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь, выросло более чем в 10 раз: с 90 до 932 учреждений. Мы, безусловно, должны и дальше идти вперед. Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет», — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, его цитирует РИА Новости.

Президент также призвал добиваться прорывных результатов в сфере генетики, персональной и биомедицины и других передовых разработок в здравоохранении.