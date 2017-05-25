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Российскую государственность невозможно представить без духовного исторического опыта Церкви

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25 мая. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии освящения храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре Москвы.
Российскую государственность невозможно представить без духовного исторического опыта Церкви

«Ваше Святейшество, Ваше Высокопреосвященство, дорогие друзья!

Церемония освящения нового храма Сретенского монастыря – важное, значимое событие не только для православных верующих, но и для нашего общества в целом. И вот почему: этот храм посвящён и Воскресению Христову, и новомученикам, то есть памяти тех, кто пострадал за веру в период богоборчества, кто погиб в ходе репрессий; и вместе с тем он олицетворяет примирение.

Глубоко символично, что новый храм открывается в год 100-летия февральской и октябрьской революций, ставших отправной точкой для очень многих из тех тяжелейших испытаний, через которые пришлось пройти нашей стране в XX веке.

Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать её целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое.

Мы знаем, как хрупок гражданский мир, – теперь мы это знаем, – мы никогда не должны забывать об этом. Не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны расколов.

И именно поэтому наша общая обязанность – делать всё от нас зависящее для сохранения единства российской нации, через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, опираясь на наши традиционные ценности, на ценности наших традиционных религий – православия, ислама, иудаизма, буддизма, – не допускать никакого ожесточения и никакого раскола.

Создание общности целей, главная из которых – благополучие каждого нашего человека и нашей Родины в целом, и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия. Ярчайшим подтверждением тому служит и восстановление единства Русской Православной Церкви, десятилетие которого мы отмечаем в эти дни.

Путь к возрождению церковной целостности, объединению Русской Православной Церкви Московского патриархата и Русской православной церкви за границей был непростым. Да иначе и быть не могло: за долгие годы разобщённости, уходящей своими корнями в драму братоубийственной гражданской войны, накопилось слишком много противоречий и взаимного недоверия. Но обе церкви, искренне стремясь к укреплению православия, укреплению нашей общей Родины, сумели достойно пройти этот путь.

Русская Православная Церковь здесь, в России, страдая, неся огромные потери, всегда была рядом с народом. А Русская Православная Церковь за границей всегда помогала нашим соотечественникам, оказавшимся вдали от Родины, не только сохранять веру, но и ощущать свою тесную связь с Родиной, с Россией, с её традициями, языком, с нашей культурой.

И восстановление единства укрепило эту связь. Оно стало и остаётся событием огромного нравственного звучания, символом и примером того, что история нашей страны, её прошлое могут и должны не разъединять, а объединять всех нас.

Нашу страну, саму российскую государственность невозможно представить без духовного исторического опыта Русской Православной Церкви, который передаётся из поколения в поколение через пастырское слово. Уверен, новый храм Сретенского монастыря станет ярким, притягательным центром религиозной и просветительской деятельности, будет способствовать укоренению в нашем обществе идей добра, взаимоуважения и примирения.

Поздравляю вас!»

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