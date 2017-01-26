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Владимир Путин вручил госнаграды

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26 января. ПРАВМИР. В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.
Владимир Путин вручил госнаграды
Фото: пресс-служба президента РФ

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Звания Героя России удостоен Валерий Поташов, заместитель начальника летно-испытательной станции – летчик-испытатель 1-го класса филиала публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова».

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил советник президента РЖД Геннадий Фадеев.

Орденом Александра Невского помимо прочих награждены митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Анатолий Долганов) и наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Алексей Секретарев).

Полный список награжденных доступен на сайте президента РФ.

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