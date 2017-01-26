Владимир Путин вручил госнаграды

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Звания Героя России удостоен Валерий Поташов, заместитель начальника летно-испытательной станции – летчик-испытатель 1-го класса филиала публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова».
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил советник президента РЖД Геннадий Фадеев.
Орденом Александра Невского помимо прочих награждены митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Анатолий Долганов) и наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Алексей Секретарев).
Полный список награжденных доступен на сайте президента РФ.