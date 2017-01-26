Владимир Путин вручил госнаграды

26 января. ПРАВМИР. В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Фото: пресс-служба президента РФ