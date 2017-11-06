Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим в трагедии в Техасе

Телеграмма президенту США Дональду Трампу опубликована 6 ноября на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых», – заявил президент России.
5 ноября бывший военнослужащий Девин Патрик Келли открыл огонь из автоматической винтовки по прихожанам баптистской церкви в городе Саутерлед-Спрингс на юге штата Техас. По последним данным погибло 26 человек, в том числе беременная женщина и дети. Около 20 человек ранено.