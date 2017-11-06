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Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим в трагедии в Техасе

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6 ноября. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Техасе.
Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим в трагедии в Техасе
Фото: пресс-служба президента РФ

Телеграмма президенту США Дональду Трампу опубликована 6 ноября на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых», – заявил президент России.

5 ноября бывший военнослужащий Девин Патрик Келли открыл огонь из автоматической винтовки по прихожанам баптистской церкви в городе Саутерлед-Спрингс на юге штата Техас. По последним данным погибло 26 человек, в том числе беременная женщина и дети. Около 20 человек ранено.

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