Владивостокский суд постановил уничтожить Библию и Евангелие

В список на уничтожения попали Библии в Синодальном переводе, Евангелия в Синодальном переводе и сборники священных песен (на русском и английском языках), сообщает агентство приморских новостей PRIMPRESS.
Ранее в отношении организации было возбуждено административное дело — после прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства сообщили, что нашли в помещениях религиозной организации экземпляры духовной литературы без надлежащей по закону о противодействии терроризму маркировки этой самой организации.
Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением перечисленной выше литературы.
Напомним, «Армия спасения» — международная религиозная филантропическая организация, основанная в 1865 году методистским проповедником Уильямом Бутса.