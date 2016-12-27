Владивостокский суд постановил уничтожить Библию и Евангелие

27 декабря. ПРАВМИР. Суд Ленинского района Владивостока вынес решение уничтожить религиозную литературу христианской организации «Армия спасения».

В список на уничтожения попали Библии в Синодальном переводе, Евангелия в Синодальном переводе и сборники священных песен (на русском и английском языках), сообщает агентство приморских новостей PRIMPRESS.

Ранее в отношении организации было возбуждено административное дело — после прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства сообщили, что нашли в помещениях религиозной организации экземпляры духовной литературы без надлежащей по закону о противодействии терроризму маркировки этой самой организации.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением перечисленной выше литературы.