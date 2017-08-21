Власти Красноярска сообщили об улучшении ситуации в городе, но режим ЧС не снят (фото)

21 августа. ПРАВМИР. Работа по ликвидации последствий ливня в Красноярске продолжалась всю ночь. В городе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, однако обстановка начала улучшаться.

«Все коммунальные службы работают в круглосуточном усиленном режиме. В работе с последствиями ливня со вчерашнего дня активно задействованы сотрудники МЧС, спасатели, полиция, ГИБДД. На улицах – вся имеющаяся откачивающая техника, помимо машин муниципальных предприятий к откачке воды привлечены машины коммерческих организаций и предприятий. Дождь лил практически всю ночь», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Красноярска.

В мэрии добавили, что с понедельника в городе начинаются «комиссионные обследования домов для определения ущерба имуществу граждан первой необходимости».

Все дороги в городе в понедельник были открыты для проезда.

Сильный ливень обрушился на Красноярск в ночь на воскресенье. К полудню в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего за сутки в городе выпала практически месячная норма осадков. В Красноярске наблюдались перебои с электричеством, были подтоплены порядка 100 домов.