Власти Москвы предложили предоставлять гранты врачам за раннее выявление онкологии

22 мая. ПРАВМИР. Департамент здравоохранения Москвы планирует предоставлять гранты врачам за раннее выявление онкологических заболеваний у пациентов.

«У нас в планах – гранты за раннее выявление рака. Участковому терапевту или узкому специалисту, который первый предположил, что у пациента онкологическое заболевание, и если эти поиски увенчались успехом, это первая стадия, и при этом он не направляет тотально всех на диагностику, то ему предоставляется грант за ранее выявление рака», – сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в рамках консилиума по детской травматологии в Филатовской детской больнице, его цитирует агентство «Москва».

Смертность от злокачественных опухолей в России – одна из самых высоких в мире. В 2015 году у граждан России было выявлено почти 600 тысяч случаев злокачественных новообразований.