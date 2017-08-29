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Власти немецкого городка оставили в храме колокол с надписью «Гитлер»

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29 августа. ПРАВМИР. Городской совет Херксхайма решил временно оставить на месте церковный колокол с надписью «Все для отечества. Адольф Гитлер».
Власти немецкого городка оставили в храме колокол с надписью «Гитлер»
Фото: АР

Колокол висит в церкви Святого Якоба с 1934 года. Жители города знали о гравировке, однако скандал разразился после того, как одна из органисток сообщила об этом СМИ, передает РИА Новости.

Мэр города Рональд Беккер заявил, что колокол принадлежит коммуне Херксхайма. Городской совет пригласил эксперта, который должен вынести окончательный вердикт.

«Колокол находится под охраной памятников. Нужно выяснить, в каком масштабе могут быть разрешены изменения. Другая возможность — установить на церкви табличку с соответствующей информацией», — сказал Рональд Беккер.

По его словам, колокол останется в неизменном виде, если эксперт скажет, что сбить надпись не получиться и изменения могут испортить качество звука или целостность оболочки.

Беккера считает, что самый маловероятный вариант — убрать колокол. Новый обойдется коммуне в 50 тысяч евро, но таких денег там нет, добавил мэр.

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