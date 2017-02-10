Власти Петербурга отказали Церкви в передаче двух зданий

10 февраля. ПРАВМИР. Два здания на Каменном острове рядом с резиденцией митрополита не могут быть переданы Санкт-Петербургской епархии в собственность в связи с тем, что не являются государственным имуществом.

«Объекты не являются государственной собственностью Санкт-Петербурга, в связи с чем не могут быть переданы в собственность Епархии в силу федерального закона <…>», – говорится в письме комитета имущественных отношений в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, которое цитирует РИА Новости.

В здании на Первой Березовой аллее, 16 в бывшем особняке княгини Веревкиной с 1992 года размещается резиденция митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского.

В октябре 2016 года в собственность РПЦ перешло одно из зданий на Первой Березовой аллее под литерой А, которое епархия ранее эксплуатировала по договору безвозмездного пользования от 1992 года. Месяцем позже епархия обратилась с аналогичной просьбой в отношении зданий под литерами Б и В, однако получила отказ.

Как отмечается в письме, городские власти рассматривают вопрос регистрации имущественных прав на бесхозные здания. После регистрации права государственной собственности, Церковь вправе подать повторную заявку.

На минувших выходных в собственность Церкви перешел Сампсониевский собор в Петербурге. Кроме того, городские власти приняли решение о передаче Исаакиевского собора, это вызвало широкий общественный резонанс.