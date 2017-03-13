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Власти Петербурга согласовали митинг против передачи Исаакиевского собора

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13 марта. ПРАВМИР. Комитет по законности и правопорядку согласовал проведение митинга в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле.
Власти Петербурга согласовали митинг против передачи Исаакиевского собора

Смольный согласовал митинг численностью до 200 человек, одной из тем которого будет протест в связи с возможной передачей Исаакиевского собора Церкви, сообщает «Фонтанка.ру».

Глава комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания города Максим Резник заявил, что в случае превышения численности участников организаторы готовы заплатить штраф.

Оппозиционные депутаты Петербурга, среди которых Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко планируют выступить на митинге против передачи Исаакиевского собора Церкви, застройки территории Пулковской обсерватории и слияния крупнейших городских библиотек.

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