Власти Петербурга согласовали митинг против передачи Исаакиевского собора

Смольный согласовал митинг численностью до 200 человек, одной из тем которого будет протест в связи с возможной передачей Исаакиевского собора Церкви, сообщает «Фонтанка.ру».
Глава комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания города Максим Резник заявил, что в случае превышения численности участников организаторы готовы заплатить штраф.
Оппозиционные депутаты Петербурга, среди которых Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Михаил Амосов и Сергей Трохманенко планируют выступить на митинге против передачи Исаакиевского собора Церкви, застройки территории Пулковской обсерватории и слияния крупнейших городских библиотек.