Власти Петербурга запретили митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви

19 января. ПРАВМИР. Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал проведение акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника.

«Отказали. Якобы «Национально-освободительное движение» раньше нас подала заявку на мероприятие с обратной тематикой. От имени организаторов я могу сообщить, что акция состоится все равно, она будет согласована в другом режиме», – сказал Резник.

Он уточнил, что организаторы подадут в Смольный информационное письмо, поскольку Марсово поле – «это гайд-парк».

«Ограничение там есть только по численности – не более 200 человек. Мы не собираемся соблюдать эту численность и в случае превышения готовы заплатить штраф», – добавил Резник.

Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви планируют провести «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Партия Роста».

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию.