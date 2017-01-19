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Власти Петербурга запретили митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви

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19 января. ПРАВМИР. Комитет по правопорядку и законности Петербурга не согласовал проведение акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.
Власти Петербурга запретили митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника.

«Отказали. Якобы «Национально-освободительное движение» раньше нас подала заявку на мероприятие с обратной тематикой. От имени организаторов я могу сообщить, что акция состоится все равно, она будет согласована в другом режиме», – сказал Резник.

Он уточнил, что организаторы подадут в Смольный информационное письмо, поскольку Марсово поле – «это гайд-парк».

«Ограничение там есть только по численности – не более 200 человек. Мы не собираемся соблюдать эту численность и в случае превышения готовы заплатить штраф», – добавил Резник.

Митинг против передачи Исаакиевского собора Церкви планируют провести «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Партия Роста».

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию.

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